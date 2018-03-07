米其林點名 台北夜市小吃噴香

《臺北米其林指南》6日公布首屆台北「必比登推介」名單，饒河夜市廣受歡迎的「福州世祖胡椒餅」入選。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

備受台灣美食界矚目的《臺北米其林指南》將於下周三（14日）正式發布，在出刊前1周，率先公布「必比登推介（Bib Gourmand）」名單，涵蓋36間餐館和店家，其中光是夜市小吃就有10家之多，其次為牛肉麵店，有8間餐廳入選，台灣庶民美食飄香國際。

《米其林指南》以星級評鑑優越餐廳而聞名全球，在這本紅色指南包含美食餐飲和飯店2大區塊，美食餐飲又分3種評鑑，分別是最高榮耀的「米其林星級評鑑」、「必比登推介」及「米其林餐盤推薦」。

登上「必比登推介」的10家夜市小吃店，囊括饒河街夜市、南機場夜市、寧夏夜市、臨江街夜市和士林夜市等5大夜市名店。饒河街在10家中就占3家，分別是陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐，是台北夜市的最大贏家。

其他入選的則是寧夏夜市的劉芋仔、豬肝榮仔，南機場夜市的阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐，臨江街夜市的梁記滷味、駱記小炒，及士林夜市的海友十全排骨。

這幾家夜市小吃入榜絕非意外，開店逾30年的福州世祖胡椒餅，一直是饒河街大排長龍的人氣美食，位在夜市入口處，經過總能看見店家忙著揉麵團、包餡、烤餅，而鋪上芝麻、經窯烤滿富碳燒味的胡椒餅外皮酥香，內餡多汁飽滿、不膩口，是許多人吃過還想再吃的必嘗美食。

南機場夜市的臭老闆現蒸臭豆腐也是排隊名店，現點現蒸的臭豆腐塊塊吸附飽滿湯汁，正是米其林指南國際總監特別提及的素食臭豆腐。臭豆腐在這次的「必比登推介」裡共有2家上榜，打破外國人通常對臭豆腐聞之卻步的印象，也能印證米其林評審員需必備的條件之一：「透過專業訓練，不以個人喜好影響評鑑。」

必比登推介上榜數量僅次於街頭小吃的是牛肉麵類別，共有8間餐廳入選，而台菜類別則有5家，總觀來看，《臺北米其林指南》的必比登推介確實對台灣味特色美食賦予相當高的肯定。

(中國時報)

北市國玩跨界 賽貂蟬搞顛覆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。