小金人不見了 法蘭西絲：讓他去吧

2018年03月07日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

兩手空空（法新社）

高調炫耀（路透）

奧斯卡新科影后法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand），獎座還沒握熱就驚傳失竊！她在奧斯卡第一個會後趴，也就是主席晚宴（Governors Ball）上，發現獎座不翼而飛，立即通報工作人員，所幸最後小金人失而復得。法蘭西絲的發言人透過郵件表示：「經過短時間的分離，法蘭西絲昨晚和她的小金人終於開心重逢，她們用In-N-Out的雙層起士漢堡來慶祝這次團聚！」

當時法蘭西絲把獎座放在地上和賓客聊天，突然發現獎座不見，眾人馬上急著幫她抓小偷，但她卻淡定地說：「讓他去吧。」繼續和兒子與丈夫在派對上走來走去。最後是晚宴主廚沃夫根帕克（Wolfgang Puck）的攝影師，發現47歲男子泰瑞布蘭特（Terry Bryant）很可疑，馬上將之逮住。

白目賊Po網炫耀

布蘭特確實是持票入場，因他自稱是製片、記者、演員、主持人和聯合國大使。偷了小金人的他還拍照Po臉書炫耀：「拿獎了！這是我的。寶貝，我們今晚拿到了。」詭異犯行被警方以重偷盜罪逮捕，並送去醫院做檢查。

今年奧斯卡收視率創44年新低，收視率18.9％，僅2650萬人觀看，比去年少了2成，也比過去最低紀錄、2008年的3200萬人還少。不過這項數據不含數位和手機觀看人次。業界認為，這與電視觀看習慣的改變有關，影音串流與數位匯流崛起，年輕人傾向在社群平台上看「重點花絮」，而非在電視機前看完近4小時的直播。

小品電影難熱灶

也有評論家剖析，奧斯卡收視率通常與入圍電影票房有關。今年最佳影片《水底情深》在美國只賣了5740萬美元（約17.2億台幣），奪下女主角與男配角的《意外》也只有5200萬美元（約15.6億台幣），加上2008年的最佳影片是《險路勿近》，都說明了小品電影難以帶起話題熱度。反觀史上最多人觀賞的1998年，最佳影片為《鐵達尼號》。

也有人認為，觀眾可能對去年底延續至今的「＃MeToo」（我也是）和「Time's Up」（時候到了），這類反性騷擾、性平運動的話題略感疲乏。（相關新聞刊B2）

(中國時報)