曾智希攬台啤熊鬧熱燈會

2018年03月07日 04:11 中國時報 林志勳 報導

曾智希牽著哈士奇登場，象徵「狗年旺旺來」。

今年台灣燈會在嘉義舉辦，燈會裡的台啤體驗館一直是人氣展區，3日下午台啤體驗館前的快閃活動熱鬧滾滾，快閃活動首先由伊林男模牽5隻哈士奇帥氣登場，象徵「狗年旺旺來」。

這批「狗模」遠從北、中、南前線支援，緊接著是男、女模熱舞、阿卡貝拉人聲表演、熱舞社同學街舞，視、聽覺饗宴一次滿足，快節奏的表演讓人目不暇給，最後壓軸是曾智希和台啤熊手牽手亮相，讓氣氛嗨到最高點。

新年嘉義走春

曾智希說家人都愛喝台啤，小時候天真的她還曾跟媽媽說：「奶瓶不要裝牛奶，裝啤酒。」她當天擔任台啤體驗館一日店長，活潑向民眾打招呼，合照來者不拒。她說天氣雖有點熱，但大家都很熱情，「我是雲林人，一下高鐵到嘉義，就覺得有聞到『故鄉的味道』，很熟悉、很開心。」

曾智希新年都會家族旅遊，今年也有來嘉義玩，「阿里山、天空走廊我都去過，還看過阿里山的日出！」她對嘉義美食念念不忘，「民雄肉包、噴水雞肉飯、還有煎粿，覺得嘉義人好幸福。」

台灣燈會尚青

台灣燈會於3月2日正式點燈，第一個假日即吸引爆滿人潮，位於企業燈區的台啤體驗館當日湧進近2萬參觀人次，體驗館免費入場，許多民眾會購買體驗券，除可換飲料及爆米花，還可以玩18啦、扭蛋，還有機會獲得燈會紀念酒。嘉義燈會台酒體驗館將營運到3月11日。

中國時報提醒您 飲酒過量有害健康

(中國時報)