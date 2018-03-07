萬芳登蛋倒數 飛越大峽谷紓壓

萬芳4月將攻蛋開唱，她近期除了忙準備演唱會，還要推新單曲及文字作品集。

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中國時報
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萬芳坐直升機遨遊大峽谷，直呼幸運可以坐在駕駛旁邊欣賞景色。

萬芳過年期間和工作夥伴們，赴美國拉斯維加斯開唱兼旅遊8天，她雖已非首次到賭城作秀，但卻是第一次有閒暇時間去玩，特地坐直升機、船遊覽大峽谷，她自認很幸運，坐直升機分配位子時，她剛好被分到機師旁邊，可以毫無阻礙看到第一排的壯觀美景，直呼超值得，「我不是大膽王啦，但對於新鮮的事，都樂於嘗試。」

萬芳還特地在賭城看了幾場秀，最難忘的是張學友與美國天后黛安娜蘿絲（Diana Ross）的兩場演出，兩位歌手在舞台上的真實自我展現，讓她印象深刻，尤其已高齡73歲的黛安娜蘿絲親切和歌迷互動，最後看到台下粉絲熱烈起身鼓掌，讓萬芳十分感動。

與黃韻玲再合作

萬芳4月14日將首攻台北小巨蛋開唱，返台後立即投入準備，除了將攻蛋，她也將於12日推出新單曲〈夏天的秘密〉，這首新歌被邀請做為電影《溫蒂的幸福劇本》中文主題曲。歌曲由萬芳寫詞、好友黃韻玲譜曲，也是兩人暌違13年的合作，盼透過歌曲，讓聽眾多多關心周遭被忽視與不被了解的人事物。她也在準備出版文字作品，工作滿檔，她說：「今年滿滿的行程，需要逆向思考，以放鬆、平常心來面對，期待4月與粉絲的巨蛋相聚。」

(中國時報)

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