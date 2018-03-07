孝順Jolin染病瞞著娘

2018年03月07日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蔡依林（Jolin）6日在上海出席代言活動，她今年農曆過年期間因三叉神經感染皰疹病毒（皮蛇）緊急住院，大病初癒後，首度公開露面。她表示在小年夜時得急性腸胃炎，整天只能躺在床上休息，加上當時流感病毒發威，不慎慘遭傳染，加重病情，也造成身體免疫力下降，就醫後才發現竟是罹患帶狀皰疹。

Jolin相當孝順，凡事不想讓蔡媽媽擔心，透露得腸胃炎的第一天，特地叮嚀經紀人王永良，「先不要跟蔡媽說」，但她在家中休養時，媽媽突然致電給她，一旁的助理幫她接起，不慎爆出她生病一事，事後媽媽、姊姊一同到她家細心貼身照顧。

感動感謝各方關心

至於前男友錦榮是否有慰問？經紀人表示：「很多朋友都有關心。」甚至還有不認識的專家，透過朋友傳達一些專業知識，連在機場排隊上廁所，清潔阿姨也會叮嚀她注意身體健康，她說：「真的很感動又感謝。」

她生病長達2周，取消2月底的工作，表示生病期間皆未出門，每天在家看影集，有空時也會思考新專輯的內容。如今身體已恢復健康，開始復工，她日前跟工作人員赴泰國製作歌曲，表示正在努力催生新專輯，至於原先計畫在8月要推出新巡演已確定取消，她透露「新專輯預計夏天推出，最快要明年才有新巡演。」預告3月中於台灣將有公開活動。

(中國時報)