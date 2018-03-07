張再興還債 一步一腳印

2018年03月07日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

張再興過去有討債背景，成為演員之前是月入10幾萬的道上兄弟，之後在大學遇見恩師安哲毅，開始踏入電影圈改變生活，幾年下來拍了3支微電影，為拍電影作品，他跟銀行貸款，總計背了450萬的負債。

「我還了8年，我大姊幫我出70萬，還欠100多萬，今年再接演幾部電影應該就還完了。」張再興坦言欠錢的時候有想過走回頭路，「想說問兄弟有什麼好賺的，私底下再拚一道、一次還清，或者是照以前討債的收入，利息百分之兩百，拚一點半年就可以還完了。」

《角頭2》宣傳全勤

但是張再興並沒選擇這麼做，第一是他拍的電影專給走錯路的人看，怎麼可以再用要債的錢來還；第二他去學校演講，身教同學「歹路不可行」，這條回頭路怎麼好意思走下去；最後是怕對不起自己的老師以及業界挺他的前輩，所以咬緊牙關，選擇用「辛苦錢」慢慢還。

張再興滿身刺青外型受限，能演的戲路不夠廣，工作少收入也不比從前，他控制每個月花銷在2萬之內，日前隨電影《角頭2：王者再起》跑映後宣傳，他全勤共跑42場，他不好意思說：「我沒那麼偉大，反正沒事跟著跑宣傳還有便當吃，也是過一天。」電影裡的大哥王識賢私底下很照顧他，時常約他回家一起吃便飯。

5日剛好是張再興32歲生日，演出的電影《角頭2》票房破億已了結心願，另一個願望是希望國泰民安，也盼大家快找他拍戲，希望今年能還清拍電影的債。

(中國時報)