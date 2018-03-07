28歲文雨非 零少女情懷

2018年03月07日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

文雨非（取材自臉書）

28歲的文雨非憑《萌學園》及《終極》系列打開知名度，不過出道12年，工作始終浮浮沉沉。她4年前拍完《終極惡女》，意識到不能再走可愛路線，卻一直沒遇到適合角色，接下來幾年都處在懷疑自己、沒自信狀態，只要沒工作，每天就窩在家睡覺，有時在床上可躺一整天，沒方向感的日子撐了2年，25歲仍得靠著爸媽每周給的3000元零用錢度日子。

文雨非坦言低潮時一度想放棄演藝事業，轉當社工、特教或禮儀師體驗不同人生，最後她終於慢慢找回自信，覺得幸運的是家裡沒經濟壓力，讓她可以繼續往夢想前進，「我沒拿錢回家還跟爸媽拿，只能跟他們說Sorry，爸媽要我顧好自己就行。」

平時愛看恐怖片

隨年紀增長，她演起少女戲有時覺得尷尬，對角色同理心也減少，「比如男生不愛就不愛，我心裡會想『哭那麼慘幹嘛』，這種事是只有少女才有的反應。」她在近作《終極一班5》從可愛少女轉為暗黑，角色性格更人性化，「演得滿上手的，有點舒服，終於可以解放了。」

她平時愛看殭屍、恐怖、異形片，最想嘗試拍的也是這些類型片，一般女生愛看的韓劇反而沒興趣；她平時不愛逛街裝扮自己，都是把喜歡的款式買好幾種顏色輪流穿，「我永遠都在想辦法把衣服丟出去」，朋友常笑罵她不像明星，她卻覺得真實自然是最舒服狀態。

(中國時報)