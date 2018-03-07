2018巴黎秋冬時裝周－香奈兒林間漫步

周杰倫（左起）、昆凌和蕭敬騰於大秀開始前開心互動。（陳張眾攝）

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宛若樹葉、樹枝與年輪所共構的花紋，飄逸出大膽自信的藝術質地。（CFP提供）
最後登場的晚裝系列，則用大量蕾絲、烏干紗、刺繡拼湊性感形象，搭配有菱格紋絎縫的輕薄羽絨服，傳達自然優雅的迷人魅力。（CFP提供）
綺拉奈特莉一身紫色連身洋裝，出席CHANEL香奈兒2018秋冬女裝大秀。（CFP提供）
CHANEL香奈兒為2018秋冬女裝發表，於巴黎大皇宮中建造一座鋪滿泥土和楓葉的秋意森林。（CFP提供）

巴黎時裝周最終日登場的CHANEL香奈兒大秀，向來是氛圍營造得最足的一場，2018秋冬系列發表就於巴黎大皇宮中建了一座詩意森林，鋪滿楓葉的泥土地，傳來帶點潮濕感的陣陣香氣，讓與會的周董、蕭敬騰和昆凌均有自然舒服之感，而品牌香水與高級珠寶代言人綺拉奈特莉和韓國女星朴信惠等人，亦於樹林光影間穿梭留下美麗身影。

肩線俐落簡潔嫵媚

老佛爺卡爾拉格斐也藉著浪漫場景鋪陳，提前為巴黎女人穿上秋意童話，系列以造型修長的輪廓開場，俐落方形肩線的長大衣，以經典斜紋軟呢布料打造，裙襬羽毛綴飾、腰間細褶、斗篷造型等細節，在簡潔中描繪出更為嫵媚的整體形象。

伴著大皇宮玻璃屋傾瀉而下的光暈，法國搖滾歌手Patrick Coutin歌曲的輕快鼓點，讓原本黑灰白主調的系列中，開始穿插如楓紅、亮橘、粉紅、苔綠、樹皮棕等鮮明節奏，宛若樹葉、樹枝與年輪所共構的花紋，亦飄逸出大膽自信的藝術質地。而最後登場的晚裝系列，則用大量蕾絲、烏干紗、刺繡拼湊性感的一面，再加上有菱格紋絎縫的輕薄羽絨服和針織圍巾、皮革手套、仿皮草袖口等，更不扭捏傳遞出如場景般的溫暖魅力。

(中國時報)

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