日內瓦車展－重量級車款搶先瞧

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC具備45度爬坡能力，涉水深度可達60公分。（Mercedes-Benz提供）

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC外型粗獷，但內裝相當豪華。（Mercedes-Benz提供）

PEUGEOT 508的內裝採取木質紋理與金屬交錯的搭配，加上氣氛燈的點綴與皮革工藝，顯得相當豪華。（PEUGEOT提供）

BMW X4上市至今已在全球熱銷20萬台，日內瓦車展發表大改款，側面看去肌肉感十足，是款運動性十足的跨界跑旅，台灣預計第三季引進。（BMW提供）

Audi在日內瓦車展前發表Audi e-tron首部純電SUV原型車，預計今年下半年開始生產，年底於歐洲上市。（Audi提供）

Audi第八代中大型房車A6廣告片以幽默手法，將電風扇、電暖器、按摩椅、空氣清淨機、環繞音響、閱讀燈等組合在四輪平台上的圖像（右），藉此比喻新A6將提供全方位的舒適功能，實車內裝最明顯的是大幅取消傳統旋鈕、按鍵，改以大面積的觸控面板替代，科技感十足（左）。（Audi提供）

2010年首度問市的PEUGEOT 508將在今年推出大改款，外型變得更加動感有型，台灣可望於明年引進。（PEUGEOT提供）

今年日內瓦車展將於8日開展，一連展至18日，由於它是歐洲唯一年年辦展的國際車展，展期又固定在年初，因而被許多車廠做為公布重量級產品的舞台，成為汽車市場發展趨勢的前哨站。

市場趨勢前哨站

目前已知Mercedes-Benz將發表小型房車C-Class、皮卡X-Class；Audi發布第八代A6及電動車e-tron；BMW更是一口氣推出小掀背2系列、跨界跑旅X4、M3跑車及i8敞篷超跑等多款新車；PEUGEOT大型房車508全新改款，集團共享資源的RIFTER商用車系亦重新定位，CITROEN、OPEL亦同步推出新車，強化多元應用的產品力。

Audi近年聚焦電動車，原廠表示，在正式量產前，已有大約250台Audi e-tron原型車正在進行路試，累積里程超過500萬公里，亦將開展前兩天於日內瓦市中心街道上行駛，車廠鼓勵車迷，捕獲野生e-tron即可標籤「#etron」發布相片。

皮卡風潮吹進歐洲

皮卡風潮也吹進歐洲，Mercedes-Benz選在日內瓦車展發表X 350 d 4MATIC，頗有宣示意味，此車性能強悍，配置3.0L柴油引擎、258hp/550Nm最大動力輸出，0-100km/h加速可在7.9秒內完成，4MATIC四輪傳動系統可行駛在各種路面，提供車主舒適的長途旅行及強大的越野能力。

此外，今年VW集團在新聞發布上也更加e化，搶在展前推出《VW新聞室》APP，提供即時新聞、影片與圖片，未來也將推出多媒體內容，而且不僅在德國Google Play/App Store上架，也可在法國、英國、義大利、西班牙、瑞典、奧地利、瑞士和捷克下載。

(中國時報)