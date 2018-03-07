電商38購物節 名牌包下殺27折

年後第一波電商購物節來了！各網購平台趁著三八婦女節的到來，針對女性必敗商品下殺，像精品包砍至27折起、化妝品38折起等，連最新款三星手機、OSIM按摩器都一樣優惠，讓女性在婦女節更寵愛自己。
蝦皮限時送折扣碼
蝦皮購物8日前推出「蝦拼盛宴」天天中午12時搶滿399元折40元、滿1499元折500元的折扣碼活動，還有滿萬折千，首購限定更享滿萬折1500元折扣碼，另外9日早上11時59分前再推出限定商品下殺5折起優惠，包括人氣innisfree x Snoopy聯名蜜粉、名品品牌CHARLES ＆ KEITH經典側背包等。
PChome24h購物8日前天天推出精選商品下殺3折起，時尚、旅遊及科技等各品項均含優惠，包括2000元有找的SK-II鴻運天后組、CASIO自拍神器狂降3000元、LG人氣美妝組38折起等優惠，活動期間刷指定銀行卡最高享10%回饋，以APP下單最高加送400元刷卡金，12日前憑消費回函再抽「礁溪長榮鳳凰住宿券」等禮物。
momo必敗商品5折起
momo購物網則是在12日前推出限時限量的「女王必敗商品」下殺5折起優惠，像是精品品牌COACH托特包就下殺27折5380元，另外還有每日早上9時起，12小時內每2小時活動網頁上將降下momo紅利金、折價券等禮物雨，10日前天天抽1名消費者，購物金額由momo全數買單，另外刷國泰世華等指定銀行卡再享10%回饋。
Yahoo奇摩購物中心即日起至12日推出14歲周年慶優惠，20日前使用LINE購物中的Yahoo奇摩購物中心，以LINE Pay結帳最高回饋14%優惠，而8日至10日間消費滿3000元限量再加送LINE Points 150點等優惠，另享MICHAEL KORS全站結帳89折、Tefal法國特福週年歡慶新手紅／饗食系列鍋具5折起優惠，11日前網路獨家開放預購三星Galaxy S9及S9+的256GB珊瑚藍頂規機型。
(中國時報)