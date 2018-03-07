電商38購物節 名牌包下殺27折

2018年03月07日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

momo購物網的COACH醫生包／托特包，市價1萬9600元，27折特價5380元。（momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心的MICHAEL KORS SANDRINE STUD滿版鉚釘手提／斜背包，原價9900元，特價5241元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome24h購物的OSIM uStiletto高跟妹妹美腿機OS-373，買就送吹風機及體重計，原價1萬5800元，81折特價1萬2800元。（PChome24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的Samsung GALAXY S9+，11日前搶先預購送指定原廠配件購物金2500元，特價3萬1900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

年後第一波電商購物節來了！各網購平台趁著三八婦女節的到來，針對女性必敗商品下殺，像精品包砍至27折起、化妝品38折起等，連最新款三星手機、OSIM按摩器都一樣優惠，讓女性在婦女節更寵愛自己。

蝦皮限時送折扣碼

蝦皮購物8日前推出「蝦拼盛宴」天天中午12時搶滿399元折40元、滿1499元折500元的折扣碼活動，還有滿萬折千，首購限定更享滿萬折1500元折扣碼，另外9日早上11時59分前再推出限定商品下殺5折起優惠，包括人氣innisfree x Snoopy聯名蜜粉、名品品牌CHARLES ＆ KEITH經典側背包等。

PChome24h購物8日前天天推出精選商品下殺3折起，時尚、旅遊及科技等各品項均含優惠，包括2000元有找的SK-II鴻運天后組、CASIO自拍神器狂降3000元、LG人氣美妝組38折起等優惠，活動期間刷指定銀行卡最高享10%回饋，以APP下單最高加送400元刷卡金，12日前憑消費回函再抽「礁溪長榮鳳凰住宿券」等禮物。

momo必敗商品5折起

momo購物網則是在12日前推出限時限量的「女王必敗商品」下殺5折起優惠，像是精品品牌COACH托特包就下殺27折5380元，另外還有每日早上9時起，12小時內每2小時活動網頁上將降下momo紅利金、折價券等禮物雨，10日前天天抽1名消費者，購物金額由momo全數買單，另外刷國泰世華等指定銀行卡再享10%回饋。

Yahoo奇摩購物中心即日起至12日推出14歲周年慶優惠，20日前使用LINE購物中的Yahoo奇摩購物中心，以LINE Pay結帳最高回饋14%優惠，而8日至10日間消費滿3000元限量再加送LINE Points 150點等優惠，另享MICHAEL KORS全站結帳89折、Tefal法國特福週年歡慶新手紅／饗食系列鍋具5折起優惠，11日前網路獨家開放預購三星Galaxy S9及S9+的256GB珊瑚藍頂規機型。

(中國時報)