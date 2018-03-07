電商38購物節 名牌包下殺27折

蝦皮購物的CHARLES ＆ KEITH經典側背包，原價1320元，3月9日早上11時59分前限定，64折特價850元。（蝦皮購物提供）

友善列印
中國時報
報導
momo購物網的COACH醫生包／托特包，市價1萬9600元，27折特價5380元。（momo購物網提供）
Yahoo奇摩購物中心的MICHAEL KORS SANDRINE STUD滿版鉚釘手提／斜背包，原價9900元，特價5241元。（Yahoo奇摩購物中心提供）
PChome24h購物的OSIM uStiletto高跟妹妹美腿機OS-373，買就送吹風機及體重計，原價1萬5800元，81折特價1萬2800元。（PChome24h購物提供）
Yahoo奇摩購物中心的Samsung GALAXY S9+，11日前搶先預購送指定原廠配件購物金2500元，特價3萬1900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

年後第一波電商購物節來了！各網購平台趁著三八婦女節的到來，針對女性必敗商品下殺，像精品包砍至27折起、化妝品38折起等，連最新款三星手機、OSIM按摩器都一樣優惠，讓女性在婦女節更寵愛自己。

蝦皮限時送折扣碼

蝦皮購物8日前推出「蝦拼盛宴」天天中午12時搶滿399元折40元、滿1499元折500元的折扣碼活動，還有滿萬折千，首購限定更享滿萬折1500元折扣碼，另外9日早上11時59分前再推出限定商品下殺5折起優惠，包括人氣innisfree x Snoopy聯名蜜粉、名品品牌CHARLES ＆ KEITH經典側背包等。

PChome24h購物8日前天天推出精選商品下殺3折起，時尚、旅遊及科技等各品項均含優惠，包括2000元有找的SK-II鴻運天后組、CASIO自拍神器狂降3000元、LG人氣美妝組38折起等優惠，活動期間刷指定銀行卡最高享10%回饋，以APP下單最高加送400元刷卡金，12日前憑消費回函再抽「礁溪長榮鳳凰住宿券」等禮物。

momo必敗商品5折起

momo購物網則是在12日前推出限時限量的「女王必敗商品」下殺5折起優惠，像是精品品牌COACH托特包就下殺27折5380元，另外還有每日早上9時起，12小時內每2小時活動網頁上將降下momo紅利金、折價券等禮物雨，10日前天天抽1名消費者，購物金額由momo全數買單，另外刷國泰世華等指定銀行卡再享10%回饋。

Yahoo奇摩購物中心即日起至12日推出14歲周年慶優惠，20日前使用LINE購物中的Yahoo奇摩購物中心，以LINE Pay結帳最高回饋14%優惠，而8日至10日間消費滿3000元限量再加送LINE Points 150點等優惠，另享MICHAEL KORS全站結帳89折、Tefal法國特福週年歡慶新手紅／饗食系列鍋具5折起優惠，11日前網路獨家開放預購三星Galaxy S9及S9+的256GB珊瑚藍頂規機型。

(中國時報)

標榜健康 百貨美食飄香 平價時尚也要拚潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。