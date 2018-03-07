平價時尚也要拚潮

GU x Kim Jones聯名，女裝牛仔外套1790元；女裝印花T恤390元；女裝窄版鐵扣腰帶390元；女裝slim窄管牛仔褲1290元。（GU提供）

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中國時報
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Gap x SJP聯名Mini Me灰色復活節T-shirt，售價799元。（Gap提供）
GU x Kim Jones聯名，女裝休閒上衣790元。（GU提供）
GU x Kim Jones聯名，男裝色塊連帽外套1790元；男裝寬版T恤890元；男裝側邊線條設計褲790元。（GU提供）

快時尚紛紛與高端精品跨界聯名，甚至攜手國際影星，平價時尚也要拚「潮！」由時尚設計師、前LV男裝創意總監Kim Jones策畫的限定系列「KIM JONES GU PRODUCTION」，GU將於21日起正式販售，單品售價790至1790元不等。

GU x Kim Jones聯名每件商品都擁有設計原創與季節性的標籤，如「KIM JONES」同名品牌的代表的醃漬黃瓜人、波絲貓、眼鏡猴等都會出現在單品上；推崇街頭文化的Kim Jones，這回也以街頭、運動與拼接的元素，讓服裝更顯輕巧摩登，充滿現代感，訴求加深與青少年間的對話。

Gap則與影集《慾望城市》飾演凱莉的莎拉潔西卡派克合作，她早期曾拍過品牌廣告，多年後仍默契十足；此次設計靈感來自莎拉潔西卡家族傳統，認為在每月第一天穿上兔子裝，便能帶來好運，因此透過兔子刺繡，及各色花紋的詮釋，訴求為孩子們傳送愛、幸運與魔力。

(中國時報)

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