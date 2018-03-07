2018年03月07日 04:11 中國時報 張國立

一九一一年八月初十日，漢口俄租界寶善里十四號，孫武意外的接待一組三人的不速之客，從窗縫往外瞧，敲門的是名高瘦的中年漢子，既不像朝廷的人，也不像江湖裡的兄弟，無論是哪方人馬，門不能不開。交代屋內的人藏好武器和炸彈，孫武抖抖袖子擠出點笑容才打開門，穿長袍褂子臉龐黝黑的漢子作個揖遞上介紹信，看信尾的署名與簽字，孫武認得明確，同盟會黃興的筆跡。

孫武沒多問，要求漢子領其他人速速進屋，因為其中一人顯然洋人，引人注意。洋人長得比漢子更高，壯許多，即使穿上中式袍子、戴的小帽接了假辮子也掩不住他不同於中國人的身材。

第三人後腳才踏進屋子，大門立即掩上，十幾把槍從暗處冒出，槍槍指向來客。

八月的事早計畫好，不過同盟會從沒向湖北同志提過這三個組合怪異的搭檔，即使有黃興的信，孫武仍得盤問一番。

第三個人取下頭下的氈帽，省了盤問手續，孫武彎腰畢恭畢敬的行禮：

「大師姐好。」

小青甩甩從帽裡落下的銀閃閃白色短髮朝孫武拱手。

「不敢。」

「請問這兩位是會裡的？幫裡的？」

小青搖頭。

「那麼是？」

小青抬頭瞄了兩名高大的同伴一眼：

「魔術師，耍把戲的，從美國趕來，金陵福和他的英國人助理約翰先生。」

「魔術師？來到武漢是為了？」

小青抿嘴笑：

「演場天大的戲法。」

一九○七年共進會成立於日本東京，奉同盟會的孫文為領袖。按照革命計畫，主要成員先後返回湖北地區發展組織並安排下次的起義行動，孫武是其中之一的重要幹部，他負責聯絡新軍的同志，打算於月底起事。連日忙著儲存槍枝、彈藥，清廷似乎得到訊息，偵騎四出打探革命黨的指揮總部，孫武與其他同志再三研商，選擇俄租界這處民宅，對外聲稱是買辦，專營洋人生意，免得同志進出頻繁惹出閒話。千算萬算，沒算到真來個洋人。

小青不屬於同盟會，不屬於任何團體，但在革命的圈子裡誰都聽說有個來去無蹤影，武藝高強的大師姐。

寶善里的工作站儲存軍火，連日忙著製作炸彈，不方便讓外人久留，孫武領他們乘漁船過江到武昌交付給其他的主事同志。七個人在小朝街八十五號對小青一行做深入訊問。

顯然共進會對三名陌生人仍心存戒心，所有人相互介紹完，由擔任參謀的劉堯澂提出疑問。

「無論在幫、在會，久聞大師姐輩分高，一向神龍見首不見尾，難得孫武在東京見過您，既是自己人，不廢話，我直接問了，大師姐打算參與這次行動？」

「是的。」

「帶來多少人？多少桿槍？」

「全部三人，你眼前的這三個。沒有槍，但有兩台機器。」

「什麼樣的機器？」

「電影攝影機。」

到此，等於結束劉堯澂的詢問，在場沒人弄得清什麼是電影，什麼是攝影機？更緊要的，和革命又是什麼關係？

「攝影機是種把動作連續拍成很長的片子的機器，放映的速度快，看起來和真實場面差不多。」

七人面面相覷，誰也沒接話。小青一再解釋，直至金陵福從包袱內拿出圓鐵罐內的一捲片子，就著燈光讓眾人瞧，劉堯澂的右掌往膝蓋頭一拍：

「拉洋片。明白，在北京見過。」

小青含笑點頭。

「不過你們拍電影，為什麼挑這個時候到湖北？」

「外面傳遍八月十五殺韃子的消息，距今沒幾天，我們打算隨革命軍拍起義過程。」

劉堯澂看看其他同志，起義的時間居然傳得天下皆知？這還怎麼個革命法？

鄧玉麟敲門進來，遞了封電報：

「清幫老爺子證實他們的身分，還有剛收到黃興的密函。」

室內變得寂靜，劉堯澂看完電報與信，順手遞給左手邊的同志。

「黃興說得清楚，大師姐要把革命過程拍下來，放給海內外關心革命的人看，方便孫文募款。」劉堯澂對其他六人說明。

終於有人接話了：

「大師姐想怎麼個拍法？」

「只要革命槍響，我們抬機器跟著革命的同志一起行動，交通、安全自理，各位不用擔心。」

「連我們也還沒決定哪天發動革命，現在沒辦法向大師姐說明。」

說到重點，其他六人頻頻點頭。

小青沒開口，倒是她身後瘦黑男人嗑嗑巴巴說了話：

「在下金陵福，電影由我負責拍，一旁的是約翰先生，我的助理，原先是英國倫敦的記者。」

十幾隻眼睛盯向大約翰，盯得他滿臉飛紅，尷尬的向大家揮揮手。

「他聽得懂一點北京話，可是湖北話、四川話，一句也不懂。」

有人發出笑聲，氣氛頓時舒緩不少。

「本來我們打算年初跟隨黃興拍廣州起事過程，片子，」金陵福舉起手中的鐵盒，「不小心全浸了水，只好去東京再買一批，誤了時機，聽到共進會和文學社計畫在湖北起義，徵得黃興先生的同意，繞道由香港進廣州轉來。」

「喝茶，說說你的電影，不然不曉得從何幫忙。」劉堯澂舉起茶杯。

電影，別說共進會的人，連金陵福也是在一九○三年才聽說，一九○五年離開倫敦為的就是趕到巴黎見法國人拍的片子《火車進站》，當時他差點被衝出銀幕的火車嚇得躲到椅子底下。

金陵福看了小青一眼，咧開嘴笑：

「各位同志，電影啊，一時說不清，這麼說吧，一種戲法，真實的戲法，沒人不愛的戲法。」

「戲法？」有人講話了，「弄到海外去給人看看，能募到革命經費？」

「不光為了經費，」小青按住金陵福，「有機會把革命的真實情況放給更多的中國人看，容易形成推翻滿清的共識。」

推翻滿清？懂不懂啥是電影，無所謂了。

不能離武昌的寶善里太遠，小青一行選在王府口找了住處，一旦革命行動開始，劉堯澂說明，蛇無頭不行，目標是總督府，攻破督署，殺掉總督瑞澂，到時消息傳出去，湖南、兩廣的革命黨人與上海的槍枝分途趕到武昌，併力攻下漢口、漢陽，以湖北的力量往長江下游壓迫清軍。

小青和金陵福分工，她和共進會保持聯繫，金陵福四處走動熟悉武昌城，大約翰太顯眼，待在住處整理機器。

共進會在總督衙門後圍牆外的武昌帽店樓上安排人手，孫武做好炸彈往那兒送，起義槍一響便往衙門內扔，炸個瑞澂手下親兵雞飛狗跳。小青覺得可以在帽店架好機器，哪天起事皆誤不了事，轉動機器即可拍攝。怎曉得革命消息傳得滿城皆知，風聲緊，總督衙門下令收回新軍所有槍械集體保管，起義時間被迫延後。

更令人猝不及防的，八月十八，孫武在漢口做炸彈，因為某個渾球同志將香菸灰撣進裝炸藥的面盆內引發爆炸，孫武的臉被炸傷，俄國巡捕抄了寶善里。

湖廣總督署得到消息，下令武昌與漢口街市戒嚴，城門關閉，小朝街八十五號的總部被瑞澂的戈什哈踹破，劉堯澂甩炸彈抵抗時炸傷手臂當場被捕，被架往總督衙門前砍頭。

一下子沒了聯絡人，局勢混亂。小青打算領她的電影隊伍暫時退回上海，可是滿街的戈什哈，他們出不去。正慌得不知該如何是好，當晚七點多，一陣雷點般的敲門聲落在小青一行人的下榻處，仍由小青應門，來人什麼也沒說，交給小青幾塊白布交代：

「綁在手臂，今晚聽到槍聲，往東南角的楚望台軍械庫會合。」

金陵福在小青身後點頭，他知道地方。

（本文摘自《金陵福》一書，印刻出版）

(中國時報)