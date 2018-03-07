2018年03月07日 04:11 中國時報 鄭順聰

跨過寒假，也過了個舊曆年，修遠將圖書館借來的三十本書原封不動地揹回學校，就先放著也不整理，先到廟口報到再說。

哈瑪星的王爺廟，是在地的信仰與飲食中心，也是學生校外的齊聚地。無論是出後門順山路而下，或沿著海岸繞行柴山而來，自兩方騎摩托車拋了道弧度，都是要來這處廟口的。

穿越華麗的牌樓來到廟前廣場，修遠停好摩托車，隨即瞥見柯達與王小玉，兩人黏在一起，跟奶茶阿姨有說有笑的：

「哎呀！修遠你回來了，你看柯達和小玉也回來了啊，嘖！嘖！嘖！修遠你看看，你看這兩人糖甘蜜甜的，像麥芽糖黏在一起，攪都攪不開，哎呀喂。」奶茶阿姨對著修遠說話。

「阿姨你亂講我跟柯達感情不好啦！哪有很黏啦！他一個寒假也才來找我三次，才三次而已，好冷淡。」王小玉假裝生氣。

「三次耶！很多了啦！南北奔波很遠很累耶！大老遠跑去你家找你，哪有冷淡，冤枉啊！而且大年初一你就跑來找我，所以要算四次。」柯達邊說邊笑。

「修遠你看看，你看看這兩個人，真是噁心，我都要吐了……修遠，交女朋友沒？你要趕快交啊！交了之後帶她來找我，喝了阿姨的奶茶，保證讓你們的感情甜上天……不過，我警告你，千萬不要像柯達小玉這樣，羞死人啊！」

奶茶阿姨就是這麼風趣，三兩句就要引人發噱。她總是戴著藍色休閒帽、藍色背心，上頭別滿學生送他的紀念別針，長方形正方形圓形與纔剛流行的不規則形，印上各系各社團各同鄉會的圖樣，繽紛多樣精彩得很，都是青春的昂揚活力。

「謝謝阿姨，我心領了。」修遠靦腆回應。

「講話那麼客氣，當阿姨我是外人啊！你這樣不行啦！來，今天少算你五塊，下次你載女朋友來，免費多送你一杯……但我先說好了喔，吸管只給你們一根，只給你一根喔……杯子成雙，但奶茶要一起吸，這樣才會甜甜蜜蜜啦！」阿姨是熱心的媒人婆，眼角抹上時髦的淡藍眼影，鼓動那張口紅豔彩的雙唇，和學生有說有笑的。廟口這家泡沫奶茶不止清涼解渴，還有阿姨的如簧之舌，雙手饒有韻律地搖動鋼杯內的冰塊，這樣你一句我一句，讓奶茶與珍珠充分交融，促成甜蜜的泡沫戀情。（待續）

(中國時報)