混世魔王

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神隱

珠兒續道：「從此疏勒王族便接下這魔劍之鞘的肉身血脈，但說來詭異，我祖父生了五個孩子，卻都早夭，好不容易由我父親接了王位，之後我父親再生一男一女，但我哥哥卻也早死，彷彿這肉身劍鞘一代只能留一人，之後疏勒國滅，族人四散，我也流落四方，浪跡天涯，要不是主人收留，恐怕至今不知身在何處，也沒有今日與族人團圓結局。只不過這白龍谷藏著魔劍的消息終於走漏，前不久魔劍被竊，雖然一度被主人尋獲，但因種種因緣，主人還是將劍交了出去，想必主人有您的道理，但此行若還要再與奸人交手，甚至必須降服魔劍，一定得靠劍鞘才行。」

納菲說：「妳又要跟我們一起了？但這樣豈不是會犧牲妳？」

珠兒說：「我既然選擇留在白龍谷，就不會再離開我的族人，再說要降服這魔劍，並非這麼困難的事，之前主人不就試過。」

只見珠兒用刀割下一束頭髮，交給和尚，露出頑皮的笑容，和尚不解，珠兒卻說：「其實你用來裝魔劍的那只麻袋，我早就纏上了幾根我的頭髮。」

和尚默道：「原來你早知那把劍的來歷。」

珠兒說：「我也只是猜測，若那真是哥利王劍，凡人要用法術降服，只會讓自己著魔，最終心神俱裂而亡，那七個人便是如此，保險起見，讓肉身劍鞘派上用場，萬無一失，若此見非魔劍，那倒也無妨。」（待續）

(中國時報)

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