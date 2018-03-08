政治衝突加劇 停止仇恨 饒了台灣

從去年的八田與一銅像、蔣公銅像遭斬首，到今年屢發生的潑紅漆事件，顯示統獨團體對立衝突有升高的跡象，暴行將激化撕裂台灣社會，政府應有處理預防的動作，避免更多失控狀況發生。

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中國時報
／台北報導

不滿日本船艦以水炮驅逐我國籍漁船，中華統一促進黨霸先黨部主委陳清峰7日至日本台灣交流協會門口，對石碑潑紅漆洩憤，並在門口大喊：「死日本人出來！」日方暫不提告，警方依社會秩序維護法裁罰1500元。面對近來政治立場不同人士相互以潑漆、毀壞旗幟，激化撕裂台灣社會，朝野黨團齊聲呼籲應彼此冷靜，尊重包容不同意見。

潑漆違序事件 10天內連3起

自獨派團體在228和平紀念日闖慈湖陵寢對靈柩潑漆，1周來統獨雙方發生多起衝突違序事件，包括燒國旗、黨旗，闖蔡英文總統父親墓園、公投盟攤位遭砸場等，引起社會關注與不安。警政署長陳家欽強調，尊重合法理性表達訴求，但不容暴力危害社會安寧，絕對依法嚴辦，並通令各警察機關加強防範，遇案主動執法，將不法之徒，繩之以法。

昨天中午，自彰化縣北上的50歲統促黨霸先黨部主委陳清峰，到慶城街日本台灣交流協會台北事務所，提著油漆桶朝門口石碑潑紅漆，一旁有名女子以手機全程直播。陳怒氣沖沖指著大門叫囂：「死日本人出來，我要為台灣人出一口怨氣！」

駐守該協會的保六總隊員警立即通報，並勸陳理性冷靜，陳說：「我是針對日本人，不是針對你們，抱歉。」接著全程以台語發表約20分鐘抗議演說，表示日本人以水炮驅逐我漁船，國人被欺負，政府像蕃薯一樣軟弱，竟指責自己人有錯在先，他忍無可忍才來潑漆。

松山警分局派員到場將陳逮回警局，協會人員則清理石碑，低調不願表示意見。因日方暫不提告，警方了解陳的抗議動機後，依違反社會秩序維護法第90條，將他裁罰1500元，讓其離開。

陳步出警局後表示，日艦侵門踏戶，政府卻軟弱無能，駐日代表也不替國人發聲，所以他替天行道，為台灣人聲張正義。他還現場打電話向統促黨總裁「白狼」張安樂報告：「清峰不負你的指望，對國家民族做了對的事。」

巡邏維安激增 警疲於奔命

日前率員闖蔡總統父親墓園的統促黨成員、前北市議員李承龍，在陳昨天潑漆後，先至現場聲援，後也到分局關心案情。

對於潑漆事件，外交部表示遺憾，並聯繫警政署加強對該所的巡邏及維安工作，避免類似事件再度發生。外交部呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取暴力或不理性舉動，以免影響我國國際形象並損及國家利益。

日本台灣交流協會則對此事件「感到相當遺憾」，已聯繫台灣相關單位，希望能盡速查明真相。

對於統獨團體的仇恨對立，造成衝突滋事不斷，警界人士憂心，政府若不出面化解，對立升高，恐將讓警察疲於奔命。

(中國時報)

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