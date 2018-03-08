高雄市長初選 陳其邁壓倒性勝出

2018年03月08日 04:11 中國時報 呂素麗 、 李義 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁以35.9％壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長。他隨即發表「虛心承志，團結成就高雄」，並第一時間打電話向在日本參訪的市長陳菊報告初選結果，花媽恭喜他並強調「黨要更團結」，也為縫合初選裂痕跨出第一步。

落敗者異口同聲回歸團結

落敗的趙天麟、林岱樺及管碧玲的支持率分別為14.45％、11.2％、5.35％，3人都異口同聲表示，初選已過，會團結支持陳其邁。值得注意的是，這次「無法選出」的不表態者達33.07％，綠營人士認為，採全民調是忠實反映民意，「無法選出」比例偏高，且逼近陳其邁勝出的35％，是一警訊；對照前總統陳水扁先前預估民進黨會贏得高雄市長，但總票數要下滑，議員也可能失去5席的說法，不容忽視。

而昨天原預計12時15分公布民調，卻延遲快1小時，選對會召集人林錫耀解釋，是高雄市候選人多，民調中心需燒錄原始資料給候選人各一份，燒錄機又較少，拖延了時間。

初選過程「殺到刀刀見骨」，未來如何彌補傷口？陳其邁說，選舉無關勝敗，而是各人選在過程中所展現的風度，與其他縣市比較，高雄初選相對平和；他並再度展現尊菊態度，感謝花媽12年來對高雄的全心投入，並強調「這是重大責任的付託」，已打電話給副市長許立明，在花媽回國後，安排兩人見面，向花媽請益。

副市長人選將從AI產業找

陳菊則發表聲明，競選期間，候選人間的競爭在所難免，呼籲所有同志，尊重黨內的民主機制及理念價值，初選後回歸團結。陳其邁更不忘致電感謝立委劉世芳，劉除恭賀外，並呼籲支持者要力挺陳其邁贏得高雄市長選舉。趙天麟、林岱樺及管碧玲也都表示，會團結支持陳。至於陳其邁的父親陳哲男，及前總統陳水扁有沒有打電話給他？他僅說，通訊軟體很發達，Line來Line去，還沒時間看，但會向長輩請益。

初選時向選民訴求「20年磨一劍，我準備好了」，陳其邁在第一時間也宣布，發展AI人工智慧產業是高雄城市轉型的關鍵，未來如果當選，副市長人選也將從AI產業中去找人，為發展智慧城市、經濟首都而努力。（相關新聞刊A2）

(中國時報)