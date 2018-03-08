新聞幕後－挺小英期中考 花媽豪情抬轎

2018年03月08日 04:11 中國時報 李義

民進黨縣市長初選，幾個縣市都殺得見骨，急需有人出面縫補裂痕，從黨外時期就扮演著為人東奔西走小妹角色的高雄市長陳菊無疑是最佳人選，以12年高雄執政累積的政治能量，為民主打拚坐牢的犧牲，花媽接任總統府祕書長職務日趨成熟，放手讓市府團隊融入陳其邁陣營以贏得最後勝選，俾全力以赴為小英的2018大選期中考全力輔選，這是菊姐提攜後進細膩的考量。

2008慘敗 守住綠地

2008年民進黨大敗後，陳菊守住當時唯二的直轄市高雄，成為黨內最高行政首長，她沒有私心，收納失去舞台的扁朝優秀官員，當時，藍營還譏諷高雄成了綠營的政治難民營；12年生聚教訓與亮麗的執政成績，帶領著花媽軍團幫助小英登上總統大位，也在縣市長選舉大獲全勝。

傲人的戰功，在這場刀刀見骨的初選裡，幾乎全被抹煞扭曲，政治難民營裡的扁朝優秀人才，一夕間全被冠上高雄幫的汙名，影射為陳菊人馬搶位子；有人抨擊陳菊是加害者，但她同時也成為被砍遍體鱗傷的受害者。

助蔡勝選 提攜後進

眼見中央陷入《勞基法》修法困境，憂心高雄市長初選造成黨內分裂，更波及蔡政權期中考的2018大選，決定以黨內和諧為重，忍痛勸退力挺的愛將劉世芳。

核心幕僚近身觀察陳菊12年，如此評論著，身為政治人物不可能沒有權謀思維，但不論環境如何演變，心中追求的民進黨執政價值始終不曾改變。依然保有著「仗義每多屠狗輩」的豪情，也不改甘願供人差遣的小妹初衷。

無情初選 不識菊心

放下高雄市長重擔那一刻，也是陳菊挑起另個擔子的時候，是無可迴避責任，也是美麗島世代的使命感；因為花媽未來動見觀瞻，不論虛位以待的府祕書長是勤王的獎賞、抑或是削藩，對不忘追求理想死而無憾的初衷而言，都不過是生命中的漣漪。

(中國時報)