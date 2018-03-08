12年磨一劍 邁向市長寶座

2018年03月08日 04:11 中國時報 李義

一如預期，陳其邁以秋風掃落葉勝出，是英派繼嘉義縣翁章梁出線後，在高雄市再下一城，壯大英派地方實力。陳其邁曾受前總統陳水扁大力栽培，40歲代理高雄市長準備參選，卻因高雄捷運泰勞事件的非戰之罪，從雲端跌落谷底。邁向高雄市長的最後一哩路，足足磨了12年的劍。

2005年代理高雄市長7個多月，就市長夢碎黯然辭職，魔羯座耐力強及不屈不撓的人格特質，支撐陳其邁挺過最煎熬的12年。

陳其邁熱愛潛水，沉潛的日子裡，友人眼中謹慎保守甚至帶些龜毛個性的陳其邁，彷彿只有潛水時，身處繽紛的海底世界，才能療癒從天子驕子墜入凡塵的傷痛。

他也因暫時脫離事事充滿利害算計的政治圈，結識不少平凡熱情的民眾，而在駁二特區設立「倉庫自行車學校」，學習維修技術，與車友分享騎車的技術與樂趣。

陳其邁與媒體聊天時曾透露，這段人生轉折，讓他對事情有著不同的體悟與態度。代理高雄市長時，從拆除港區的高牆做起，一切規畫都朝著心中早已擘畫的美好市政願景方向走，覺得那一定最美好，民眾最需求的。

12年後，陳其邁說「我學會傾聽」，聽人民要什麼？這也是初選走訪基層時，就算是廟埕前三五老者想說話，他會停下忙碌又緊湊的競選腳步，聽聽他們要說些什麼。

陳其邁曾在媒體受訪時自嘲「我至少是死了一次再回來的人」，也許曾死過的痛，讓他在這場競爭激烈的初選裡，總是能沉著以對，不輕易隨著外界的耳語、民調的波瀾而有心情起伏。

通過黨內初選，陳其邁取得參選市長的門票，雖拔劍四顧心茫茫，不知國民黨候選人在哪裡，但從初選民調「無法選出」高達33％不表態者，印證民進黨中央執政績效不佳的包袱，未來陳其邁勢必得更謹言慎行、戰戰兢兢，才能真正走完邁向市長的最後一哩路。

(中國時報)