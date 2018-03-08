壓力大喘不過氣 韓國瑜參選卡關

2018年03月08日 04:11 中國時報 周毓翔 、 李義 、 吳江泉 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長初選出現新變數？高雄市黨部主委韓國瑜（本報資料照片）原訂7日要召開記者會說明是否參選，不過韓國瑜前天緊急通知要延期。地方上流傳的一張Line截圖則透露了韓國瑜的想法，他在群組內向幕僚表示，「可能要宣布記者會延期，壓力大到我喘不過氣來。」

相較民進黨高雄市長初選7日順利出爐，確定由立委陳其邁出馬角逐延續綠色執政，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜原訂「表態記者會」卻取消，讓地方人士感慨國民黨怎會落到「龜縮」的局面；反而是國民黨最早表態要參選高雄市長的立委陳宜民，仍一頭熱，他認為韓國瑜是現任市黨部主委，不只是考慮要不要參選高雄市長的問題，還要籌備議員與里長提名工作，壓力確實很大，讓他來選更有機會。

由於民進黨貫例是初選完成後，所有參選者都會摒棄前嫌打團體戰，陳其邁出線後，果然大家都展現氣度凝聚共識，更讓韓國瑜壓力大增。

政壇人士認為，國民黨幾乎不可能在下屆高雄市長選舉有所作為，因選舉作戰需要「糧草」，在沒有黨中央「積極奧援」下，地方企業金主又多「西瓜偎大邊」，韓國瑜不得不再三思考。

陳宜民質疑說，「是不是抬轎的人（吳敦義）不讓他下轎？」是不是韓國瑜其實不想選，但吳敦義堅持要韓選，要韓國瑜再想一想，所以韓國瑜才臨時喊卡？韓國瑜若仍是黨部主委，等於變相綁架市議員要支持韓。呼籲韓如有意參選，須辭掉黨部主委一職；若不參選，歡迎韓以黨部主委身分替他輔選。

(中國時報)