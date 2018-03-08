新聞透視－化解統獨對立 政府當有作為

2018年03月08日 04:11 中國時報 朱真楷

近２年來，統獨衝突日益升高，破壞台北圓山水神社的日本石(白犬)犬等。（本報資料照片）

近２年來，統獨衝突日益升高，舉凡燒國旗，種種亂象實非社會之福。（本報資料照片）

當全球頭痛人物金正恩都能放出和平鴿，與南韓特使握手融冰，並承諾願與美談判放棄核武；台灣內部的不同意見團體，卻在互潑紅漆，侮辱、歧視彼此；對立激化程度，形同對立政體。此刻，各領域的意見領袖，有必要出面講幾句話，以中道理性居中折衝，政府更責無旁貸，要有實際作為力促和解共生；否則，台灣將在相互掣肘的內訌中，離世界愈來愈遠。

急推轉型正義 衝突不斷

農曆年才剛過完，台灣就很不平靜。從退役上校墜樓逝世、蔣公靈柩遭潑紅漆、公投盟帳篷被破壞、台日交流協會遭人潑漆，到員警輪流替蔡英文家族守墳防止衝突，讓人不禁想問台灣到底怎麼了？

有人說，這是統、獨間的對立，但如此二分法或許過於簡化亂象原因。大抵而言，蔡政府執政後，或許是求好心切，短短不到2年間從各層面推動轉型正義，但立法的粗糙、執行的粗暴，都讓被改革者產生嚴重的被剝奪感，因而產生對政府的不信任，終而直接、間接釀成各式衝突。

例如，黨產與促轉條例，因針對性太強烈，讓國民黨及支持者認為這是民進黨追殺政敵。而年改，一來蔡政府通過的版本，根本就不是當初說好的年改會共識版本，二則政府對軍公教開刀的同時，卻遲遲不敢處理會影響選票的勞保年改，讓國家基石的軍公教人員，都開始懷疑政府誠信，社會當然會出亂子。

所以，眼前遍地開花的陳抗與衝突，不單是統獨意識形態，還擴及族群與行業別間的對立，不該以單一事件視之。政府若再等閒視之，放任發展，規模只會更大，面向只會更多，態勢只會更激昂。屆時，當內亂成為常態，不團結的台灣，要怎麼向外打拚？

中道理性 喚回彼此互信

當南、北韓能共用一面韓國旗，互派特使化干戈為玉帛；連與華府水火不容的金正恩，都承諾願與美國談判放棄核武並建交，我們是否該想想，台灣內部的矛盾與衝突，會比別人嚴重嗎？如果人家能從軍事衝突邊緣邁向和平，我們難道就只有自我毀滅這條路？

在群魔亂舞年代，掌握話語權的各領域領袖，不該再保持沉默，此刻有責任以中道與理性，重新喚回台灣人彼此的互信，走出仇恨與對立，台灣才可能團結穩步向前。

(中國時報)