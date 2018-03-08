鬧事不怕抓 開直播公然挑釁

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨政府力推「轉型正義」，蔡英文總統強調目標是和解不是鬥爭，但從獨派228慈湖潑漆案後，統派群眾強勢回擊，先破壞自由台灣黨的帳篷，7日又前往日台交流協會潑漆，統獨對立升高，社會瀰漫一股動盪與仇恨；更甚者，過去滋事者擔心害怕被逮，都是摸黑進行，現在卻公然挑釁，情況再不控制，未來可能更加激化、頻繁。

回顧近兩年來，不同政治立場人士相互衝突。最早是獨派人士在各地大砍蔣公頭像或潑漆，包括陽明山花鐘公園、中正高中、輔大、基隆中正公園，前後至少20餘起，許多人事後還將這些「成果」貼在臉書大肆宣傳。

這些激化動作，引起統派分子不滿反擊。去年4月，嘉義烏山頭水庫的八田與一銅像被砍，8月台北圓山水神社的日本石　犬被砸毀，雙方你來我往；獨派說蔣公是殺人魔王，統派說日本銅像是殖民陰魂，而在繆德生反軍人年改墜樓、228慈湖事件後，雙方仇視的情況更空前高漲。

從連串的事件中，可發現滋事群眾的反應日益「猖狂」，過去是偷偷摸摸地做，趁著三更半夜突襲，砸了就跑；現在卻選在大白天，大剌剌地進行破壞，完事後還留在現場，甚至直播昭告天下，或是大開記者會嗆聲，完全無視於公權力的存在。

有警官私底下表示，大概3年多前，上級就指示不能隨便抬離、架走這些滋事的群眾，以免造成警民衝突，但是，就算函送了，檢察署跟法院也不支持，10件有8件不是不起訴就是無罪，這才導致群眾益加囂張，根本就不把軍警放在眼裡。

近日的228慈湖潑漆事件，讓統派怒氣爆表，連續出現各種激烈的反擊，官警直言，反正陳抗都無罪，大家的動作只會越來越大，短期內的衝突對立會更嚴重，種種亂象絕非社會之福。

(中國時報)

新聞透視－化解統獨對立 政府當… 防滋事 警駐守小英父親墓園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。