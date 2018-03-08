鬧事不怕抓 開直播公然挑釁

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

民進黨政府力推「轉型正義」，蔡英文總統強調目標是和解不是鬥爭，但從獨派228慈湖潑漆案後，統派群眾強勢回擊，先破壞自由台灣黨的帳篷，7日又前往日台交流協會潑漆，統獨對立升高，社會瀰漫一股動盪與仇恨；更甚者，過去滋事者擔心害怕被逮，都是摸黑進行，現在卻公然挑釁，情況再不控制，未來可能更加激化、頻繁。

回顧近兩年來，不同政治立場人士相互衝突。最早是獨派人士在各地大砍蔣公頭像或潑漆，包括陽明山花鐘公園、中正高中、輔大、基隆中正公園，前後至少20餘起，許多人事後還將這些「成果」貼在臉書大肆宣傳。

這些激化動作，引起統派分子不滿反擊。去年4月，嘉義烏山頭水庫的八田與一銅像被砍，8月台北圓山水神社的日本石 犬被砸毀，雙方你來我往；獨派說蔣公是殺人魔王，統派說日本銅像是殖民陰魂，而在繆德生反軍人年改墜樓、228慈湖事件後，雙方仇視的情況更空前高漲。

從連串的事件中，可發現滋事群眾的反應日益「猖狂」，過去是偷偷摸摸地做，趁著三更半夜突襲，砸了就跑；現在卻選在大白天，大剌剌地進行破壞，完事後還留在現場，甚至直播昭告天下，或是大開記者會嗆聲，完全無視於公權力的存在。

有警官私底下表示，大概3年多前，上級就指示不能隨便抬離、架走這些滋事的群眾，以免造成警民衝突，但是，就算函送了，檢察署跟法院也不支持，10件有8件不是不起訴就是無罪，這才導致群眾益加囂張，根本就不把軍警放在眼裡。

近日的228慈湖潑漆事件，讓統派怒氣爆表，連續出現各種激烈的反擊，官警直言，反正陳抗都無罪，大家的動作只會越來越大，短期內的衝突對立會更嚴重，種種亂象絕非社會之福。

(中國時報)