防滋事 警駐守小英父親墓園

因慈湖潑漆及總統蔡英文父親蔡潔生墓園遭滋擾事件，新店警方加強墓園巡察警力。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導
1位退休偵查隊長在臉書貼文，為基層員警無端增加勤務叫屈。（王揚傑攝）

先總統蔣中正陵寢遭獨派潑漆後，統派人士前往新店「檢視」蔡英文總統父親蔡潔生的墓園，警方為防範未然，加派警力在墓園周邊站崗。對此，基層員警抱怨淪為墓園保全，一名退休偵查隊長更在臉書貼文，不捨基層員警為了幾個小屁孩，無端增加勤務，嘆警察無辜倒楣。警方回應是因應治安需要所規畫的勤務。

據了解，新店警分局自3月1日起，指派偵查隊每天日間編排2名員警在蔡潔生墓園周邊巡邏，派出所則是日夜各2名員警在路口攔查可疑車輛，以防範意外事件發生。

一名退休的新北市警察局前偵查隊長，6日在臉書發文，指他下午開車從烏來山區回程時，行經一處墓園附近，突然遇到一名警員隻身攔查酒駕，他一看即知，是因228當天先總統蔣中正靈柩遭台獨青年潑漆後，發生統促黨成員去蔡英文父親蔡潔生墓園看風水，才造成轄區警察勤務增加，他為基層員警感到不捨。

新店警方表示，日前已接獲有特定團體揚言要至蔡潔生墓園破壞的相關情資，且當地墓園公司來函表示，因應清明假期即將來臨，民眾會提前來掃墓，先前有掃墓民眾反映物品遭竊，要求警方加派人力在附近疏導和注意不明人士；基於以上2個原因，分局才編排勤務加強巡邏。

3月3日，果然發生前台北市議員、中華統一促進黨捍衛隊長李承龍帶人到蔡潔生墓園外觀望，所幸警方及時發現，將人帶返派出所。

警方指出，對於潛在可能發生的治安狀況，都會提前因應、超前部署，現已規畫適當警力加強當地公、私墓區周邊巡邏及守望勤務，墓園管理單位也對員警維護治安的辛勞表示相當感謝，新店警方強調未接獲上級指示編排勤務，更與藍綠政治色彩無關。

(中國時報)

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