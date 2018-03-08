別讓意識形態搞垮台灣

2018年03月08日 04:11 中國時報 楊孟立 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國內政治意識形態對立升高，耗費社會資源，立法院藍綠黨團皆呼籲，無論是統派、獨派，大家都生活在這裡，應該致力追求美好，而非搞砸台灣。民進黨團幹事長何欣純與國民黨團書記長李彥秀昨均表示，盼國人以寬容、理性態度表達意見，尊重意見不同者，才是民主社會的表現。

何欣純說，不管是統派或獨派團體，類似潑漆、砸攤，這種情緒上的動作一定要避免，有些案件已進入司法程序，不要再炒作意識形態或被民族情緒所綁架。

國民黨團書記長李彥秀也說，不論是對靈柩潑漆，或破壞銅像等，如此過度激情的舉動，多數國人都無法接受。但她也說，民進黨政府不應放任統獨雙方繼續激化情緒，升高彼此對立，對社會無益。

李彥秀並說，對於台灣國族與歷史認同問題，年輕朋友或許有很多憤怒，但仍希望以理性方式進行對話，多了解另一方的想法，尊重不同的立場與意見。

何欣純指出，日前才發生我國籍漁船遭日方以水炮驅趕，我們才跟日本說明，希望化解誤會，現在又發生統促黨對日本台灣交流協會潑漆，希望不要影響下周將舉行的「台日漁業委員會」。

民進黨團書記長許智傑強調，不論是支持藍或綠，跑去人家的地盤潑漆、鬧場就是不對，這些人一定要為自己的行為負責。

許感嘆表示，有極端想法的人應該往中間靠一點，彼此多一點容忍、多一點體諒，社會才會和諧。「環境已經很艱困，台灣內部禁不起一再地撕裂彼此。」

(中國時報)