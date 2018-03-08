破壞者負責復原 比罰錢有效

2018年03月08日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

多起因不同政治理念，引發的潑漆及毀損歷史人物圖騰事件，遭警方移送法辦，進入司法審理，但因刑事上只構成毀損輕罪，導致鬧事者不痛不癢、屢罰屢犯；法界人士建議，司法官可以扮演仲裁者角色，命被告進行社區義務勞役，例如復原毀損等，以換取緩起訴或緩刑，如此可達成修復式司法的目的。

民事訴訟中，聲請人可請求法官介入，要求被告、施行破壞者回復原狀、損害賠償及禁止再犯的保全處分，但由於民事案件強制處分多屬財產、金錢上一定作為，就算法院判賠，許多民眾口袋空空，甚至沒有資產可查封扣押，根本不理會民事裁判結果。

因此，檢察官或承審法官，可在刑法規章內，發揮更積極的修復效果，例如毀損者洗淨紅漆、復原毀損，檢察官給予法外開恩緩起訴，法官給予緩刑，讓刑罰懲戒更具正面性。

高院法官邱忠義任職新竹地院時，承審韓姓竹科工程師在少女同意下對她撫摸胸部、下體案件，後來邱忠義將韓男判刑7月、緩刑2年，也依少女的媽媽要求，罰韓男抄寫心經108本，讓韓男淨心，免再對少女心生淫念。

邱忠義表示，法官審理案件會依不同情狀作成不同裁判，因不同政治立場衍生的毀損案，不能以單一事實檢視，這些案件通常帶有濃厚政治目的，法官權衡損失及被告犯案動機，如果可用修復式作法予以懲罰，更可彰顯公權力，且具有教育意義。

(中國時報)