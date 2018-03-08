姚文智、吳秉叡 有請民進黨快掀牌

2018年03月08日 04:11 中國時報 郭建伸 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委吳秉叡談論參選新北市長之路。（姚志平攝）

年底選戰腳步接近，但民進黨對雙北市長採徵召方式，至今仍未決定人選，綠委姚文智、吳秉叡雖已表態參選，但仍不斷被放話，指黨中央另打算徵召重量級黑馬。吳秉叡昨直言，若黨內要他退，必須拿出理論、數據說服他；姚文智則說，天王老子來都要循黨內機制，呼籲黨中央若有大咖就快掀牌。

天王老子 都要循黨內機制

姚文智、吳秉叡兩人分別表態參選台北及新北市長，雖已耕耘已久，但黨中央至今仍未確定徵召這兩人，且近來放話風聲不斷，外界點名的戰將都非他們。姚、吳倆昨再度被媒體問及此事，兩人都異口同聲，黨中央應該要有機制，否則該拿出理由說服他們。

有名嘴爆料指民進黨正在遊說「重量級人士」角逐台北市長，姚文智自嘲說，「我體重也滿重的」，但不管是黑馬或重量級人士，都要進入黨內程序，坦言不知道還有何重量級人士，呼籲黨中央趕快掀牌。

媒體詢問姚是否會覺得黨中央不公平？他表示「不會」，黨內人才濟濟，但甘願來做牛做馬摻這一局的，大家趕快建立初選機制，「如果我輸了，一定全力替他們輔選，如果我贏，也希望他們替我輔選」。

徵召過程 不能憑一人喜好

此外，吳秉叡昨接受廣播專訪，被問及黨中央若有意徵召天王應戰，會不會有挫折？吳說，詛咒環境困難沒意義，民調表現不好就是自己還不夠強，蘇貞昌也一直鼓勵他繼續加油，前面跑1年多民調升得不夠快，現在比較被看見就多努力，民調自然會上升。吳強調，徵召要有過程，不能憑一人喜好，他明白黨中央認為新北市一戰最重要，只許成功不許失敗，但要他退，必須拿理論數據說服他。

如要勸退 請拿數據說服我

他直言，「今天如果真的說服我不會贏，我還硬要出來選，那是耽誤國家、耽誤新北市、耽誤民進黨」，但也表明，即使最後不是他，他也不會退黨。

再被問到，若要徵召蘇貞昌，蔡英文總統是否需要「三顧茅廬」？吳秉叡說，韓信投奔劉邦，劉邦也是要「登壇拜將」，如果黨主席真的認為新北市非勝不可，應該給這個候選人最大的加持。

但若改徵召師父蘇貞昌，兩人會不會有心結？吳秉叡表示，他每周都跟蘇貞昌見面開會，兩人之間沒有問題，「我的認知是我夠強，黨中央當然會提名我。」

(中國時報)