新聞透視－選前刀刀見骨 選後團結泯恩仇

2018年03月08日 04:11 中國時報 郭建伸

年底選戰情勢詭譎，儘管民進黨各參選人在初選階段相互競爭到白熱化，幾成仇人，但是只要黨中央協調、拍板後，各陣營多半盡釋前嫌，擁護唯一代表，在勝選最大考量下，各派系即使心內有苦，也全往肚裡吞下，自動歸隊，這就是民進黨強過國民黨的地方。

雙北市對民進黨是艱困選區，黨中央以「勝選至上」為最終圭臬，如果候選人連贏的機會都沒有，黨中央絕不肯輕言徵召提名，所以才「以拖待變」。

民進黨碰上選舉就像在演宮廷劇，其中最大特色就是各陣營一定要殺到片甲不留，醜聞滿天飛，風風火火進行初選辯論，比藍綠在總統大選對決更精彩；但只要初選結果出爐，或是協調過程大勢底定，各陣營人馬多半會盡釋前嫌，放下恩怨力挺到底，而非帶槍投靠、自立門戶。

為什麼選後一定會自動歸隊？因為民進黨傳承自黨外時代的堅忍、團結、以大局為重的精神遺緒還在，再加上分裂的代價太高，無法預估。以今年高雄市長初選為例，雖然各陣營互相角力，綠委陳其邁曾形容「殺得刀刀見骨」；但當民調結果出爐，陳其邁勝出後，其餘3位黨內同志都紛紛說，未來將全力替陳其邁輔選，由此可見歸隊是一大態勢。

應戰藍營基層雄厚的雙北市，即便早已有綠委姚文智、吳秉叡表態投入，黨中央仍遲遲不肯鬆口要提名誰。惟放話點名人選的耳語可說是「兩岸猿聲啼不住」，但有沒有哪個人「真正有影」，足已讓姚文智與吳秉叡甘願退出，是故姚文智才直言「天王老子來都一樣，要循初選機制」。

新北市提名人選還算好解決，只要候選人夠強足矣，也因此吳秉叡雖積極走跳基層，但黨內仍寄望天王出征。台北市部分，雖然基層現在反柯「正夯」，但只要最後確定禮讓，民進黨基層為了勝選考量勢必將歸隊，但是否真的能讓柯連任，恐怕還是未定之天。

(中國時報)