暗示不脫黨 周錫瑋「只會有1人參選」

周錫瑋(右)7日前往國民黨新北市黨部登記，主動牽起主委李乾龍的手，希望破除不合傳言。 （葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市長初選競爭激烈，多次抱怨黨部主委李乾龍偏袒侯友宜的周錫瑋7日現身黨部登記，主動握起李乾龍的手高唱〈好好愛我〉，強調「只會有一個人代表參選新北市長」，撇清脫黨參選傳言；截至昨日登記最後一天，計有侯友宜、周錫瑋與金介壽3人完成登記，最快25日公布初選結果。

周錫瑋多次抱怨李乾龍在初選階段偏袒不公，但6日參加婦女工作會新春餐敘時，在台上高唱英文歌〈quando quando〉，暗示台下李乾龍「你何時會愛我？」周7日現身黨部登記時，主動牽起李乾龍的手，更高歌〈好好愛我〉，全程「黏TT」破除不合傳言。

周錫瑋表示，兄弟有的時候意見不合，講講不同的話也滿好的，自己有信心打贏市長選舉。他也強調，初選後「只會有一個人出來代表國民黨參選」，國民黨一定會團結。

周錫瑋屢邀侯友宜參加辯論，都未獲正面回應，他引用前台南縣長蘇煥智的話「辯論是選舉的一種禮貌」，辯論可讓所有候選人拋出專業、政見、能力、願景及藍圖，讓選民清楚了解。

周錫瑋也說，政策、議題經辯論後，才知道對錯在哪裡，獲得市民對候選人能力的肯定，才能獲市民信賴、贏得選舉，但他也不勉強，畢竟每個人都有自己的競選方式。

李乾龍則說，周錫瑋是他的老長官，他一直很敬重，初選會用公平、公正、公開的方式，讓市民選出代表國民黨的候選人。

前新北市議員金介壽也在周錫瑋完成登記後，前往黨部登記，金介壽表示，看到台灣漁民遭受日本船隻脅迫，中央沒有作為，他若當選新北市長，將組海上保全，若找不到人，不排除找國外傭兵捍衛漁民。

黨部表示，登記截止後，8日將先由9名委員進行資格審查，13日前與符合資格的參選人協調政見發表會及全民調時間、形式等細節，初選作業將在3月25日完成。

(中國時報)

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