竹縣選情民調 林為洲領先

國民黨籍立委林為洲（右）2017年底宣布參選新竹縣長，近日也積極布局。（林為洲辦公室提供）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣選民結構長期為藍大於綠，包括國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科已表態參選，地方盛傳副議長兼國民黨新竹縣黨部主委陳見賢也可能加入戰局，黨內初選機制雖尚未出爐，但根據旺旺中時民調中心所做「新竹縣選情調查」顯示，國民黨有意角逐縣長的選將中，以林為洲31.4％支持度最高。

旺旺中時民調中心日前進行「新竹縣選情調查」，支持度最高為林為洲的31.4％，其次為楊文科12.4％、陳見賢9.4％。另外，在看好度也是以林為洲33.1％最高，楊文科及陳見賢分別為12.1％、8.8％。

若林為洲代表國民黨參選新竹縣長，對上已表態參選的民國黨主席徐欣瑩、民進黨呼聲最高的徐國勇，民調顯示，林為洲的支持度為32.2％，徐欣瑩17.1％、徐國勇則是7.4％。在各年齡層中，民進黨被認為最具優勢的20至29歲族群中，林為洲支持率為26.2％、徐欣瑩17.5％、徐國勇8.5％。

選舉在即，國民黨已經通過12個縣市首長參選人提名，新北市、桃園市已開始黨內初選，台北市預計3月底開始啟動，除了國民黨艱困選區如嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣外，傳統優勢選區如新竹縣、金門縣、澎湖縣都尚未有初選期程，也造成支持者心情浮動。

在與其他政黨對比式民調中，林為洲在國民黨傾向支持者為54.6％，雖有過半，仍有近20％的支持者屬於不知道支持誰，還有18％支持其他政黨候選人。徐欣瑩為國民黨出身，地方傳言民進黨發言人鄭朝方也有意參選，在其父、出身藍營的前縣長鄭永金支持下，國民黨人選遲遲未出現，恐影響藍軍支持者的意願轉移，讓優勢選區反而增添變數。

(中國時報)

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