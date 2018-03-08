思博不賴 籲泛藍整合月底前提名

2018年03月08日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨競爭最激烈的台南市長初選民調7日晚間壓軸登場，6選將初選過程慘烈廝殺，人選出爐前夕，改走溫情路線，喊話「就在今晚」，呼籲鄉親「顧電話」；國民黨呼聲極高的高思博，選在對手民調出爐前夕，於市區高掛6面「思博不賴」看板，諷民進黨「人人都依賴，獨我不賴」，是否意味宣布參選？他仍維持一貫口吻，呼籲黨中央3月底前一階段完成協調提名。

民進黨中央先後完成嘉義縣、高雄市下屆縣市長初選後，台南市誰來問鼎市長？8日中午即可揭曉。

台南市長初選包括立委黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津、前台南市副市長顏純左與前民進黨副祕書長李俊毅6強爭霸，6人直到民調前夕，仍拚到最後一刻，溫情喊話「就在今晚」，拜託鄉親「顧電話」並持續掃街。

相較於綠營，新聞成天吵得沸沸揚揚，國民黨則依舊是靜悄悄，目前雖有前台南大學校長黃秀霜表態參選，前台南市警察局長陳子敬也積極喊話籌組在野聯盟，高思博則被藍營期待出征。雖然國民黨初選已決定採全民調，但因細節尚未定案，3人都在等黨中央的下一步動作。

高思博年前已經開始勤跑台南，被解讀是為參選做準備，加上已有6面「思博不賴」看板，似已展現投入選戰決心。但他重申，目前國民黨選舉規則還沒定案，他無所適從，希望黨盡快展開相關作業，並呼籲黨以一階段進行跨黨泛藍整合，3月底前完成協調提名，拖太久不利備戰。

(中國時報)