陳景峻痛批吳音寧推諉閃躲

台北農產公司第一果菜批發市場昨日大門前排滿各類蔬菜卡車，等下午3點半卸貨，8日開市供貨。（陳怡誠攝）

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中國時報
／綜合報導
台北市副市長、北農董事長陳景峻(右)對總經理吳音寧一再神隱，痛批吳推諉、不負責任。（杜宜諳攝）
神隱多日的台北農產運銷公司總經理吳音寧（左二），7日深夜陪同農委會副主委陳吉仲（右二）到北市第一果菜批發市場視察農產品到貨量及進場秩序。（張鎧乙攝）

台北果菜市場連續休市導致菜價崩跌，農委會與北市府各執一詞，北農總經理吳音寧始終神隱。北市副市長兼北農董事長陳景峻直批：「講權力是總經理制，遇事就是董事長制」，重話炮轟農委會及吳音寧對政策失誤推諉及不負責任。

記者會放鴿子 一再神隱

北市府昨開記者會說明今開市因應，但原列出席的吳音寧卻放鴿子，臨陣脫逃，只剩陳景峻及市場處長許玄謀說明。對此，陳景峻不滿表示，「講權力是總經理制，遇事是董事長制」，怒批吳身為北農總經理，關係民生物資、農民生計，遇事就要勇於負責，不是閃躲缺席。

柯文哲日前對菜價崩跌強調「絕對是人為失誤」，對農委會不滿到極點。據悉，昨晨會時，柯要求「可說明的人儘快對外說明」。吳音寧神隱並放任北市府和農委會互槓，外界質疑此舉是陷北市府於不義？陳景峻嘆「我有感覺到」。知情人士說，往年供應調貨是北市、北農、農委會三方一體，依天氣掌握產地狀況並協調供應，但如今不復見。

休市風波 吳今早說分明

許玄謀說，吳音寧是「主要單位」，有親自致電她出席記者會，但吳回覆會整體考量。北農主祕路全利表示，吳音寧正處理開市事宜，8日上午10點半會開記者會，對外說明休市風波，顯與北市不同調。

不過農委會7日晚前往第一果菜市場訪查時，吳音寧隨同現身，但遭記者提問近期菜價崩跌風波時僅強調，「自己是農委會跟北市府選出的總經理」，絕不會逃避責任，但稱當下要與農委會視察進貨，「若媒體有什麼問題，將統一在今天早上北農的記者會一併回答。」

菜價 今力守每公斤18元

此外，農委會表示，已全力將蔬菜引導至其他市場拍賣及冷藏保存，以免菜價重挫問題重演，預估今開市交易後，到貨量將落在2500公噸左右，加上天氣變冷提升蔬菜消費需求，菜價可守在每公斤18元以上。農委會副主委陳吉仲說，當務之急是穩定北農開市後到貨量，維持2500至2700公噸間，整體菜價不低於每公斤18元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，根據氣象預報，今起北部氣溫變低，通常天冷會帶動蔬菜消費需求，因此，農委會有信心，今日開市首日蔬菜拍賣價，不會低於每公斤18元。

(中國時報)

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