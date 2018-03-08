新聞透視－傲慢卸責 如此總座還適任嗎

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中國時報

北農休市風波，從原本單純的菜價議題，演變成北市府、農委會互相指責，過去人事案爭議再次浮上檯面，儼然成政治風暴。而綠營因不顧專業、只問藍綠，讓毫無專業的吳音寧坐上北農總座，結果捅出樓子，卻一昧逃避，要大家為她善後，不僅成為「北農之亂」難辭其咎之人，也驗證「人若不照天理、天就不照甲子」之說。

早在本月初，媒體就披露因休市引發菜價崩跌，爭議延燒1周，連台北市長柯文哲、農委會副主委陳吉仲、北農董事長陳景峻，都數度針對事件出面說明，唯獨不見負責經營管理的吳音寧。

姑且不論出面官員立場為何，是政治語言或真心幫農民解決問題，但蔬果價格關乎民生，菜價崩盤衝擊各層面農民及民眾，吳音寧身為最主要經營者，當然有義務說明事件始末、因應方式、回應質疑，甚至對元宵節後的菜價提出保證。

否則，就像先前許多人瘋搶衛生紙，大部分原因是當時政院亦無法保證3月中之後不漲，眾人只好繼續瘋搶，這不正說明當政者言論，確會影響消費者行為？

但吳音寧身為北農經營者，即便自認對農權議題有熱情，但要擔任這職務，就要盡到責任及義務，讓媒體找不到人就罷，連北市府請她參加記者會說明工作，也一概不甩，以如此逃避、閃躲且傲慢方式處事，難道真還適任年銷量超過百億元的北農總座？

不但如此，她聲稱自己是農委會跟北市府組成的董事會選出的總經理，但農委會與北市府互相指責，鬧得不可開交，她還不願露面、就事論事，一直到農委會前往視察，才跟著現身簡報，更被人批「靠勢」；由此可見，吳不僅無法妥善解決最根本菜價問題，更是這次政治風暴愈演愈烈的禍首。

(中國時報)

陳景峻痛批吳音寧推諉閃躲 辜嚴倬雲稱去年就在內部提過

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