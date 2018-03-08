辜嚴倬雲稱去年就在內部提過

2018年03月08日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會前主委辜嚴倬雲日前隔海錄影呼籲，385億元資產全數捐國庫，昨再度以錄影方式表示，早在去年7月就推動捐出全部財產給國家想法，曾寫在紙條上備忘，只是最後沒得到支持，當時她就知無法影響婦聯會決定了。她強調，自己連委員都請辭，在婦聯會沒任何職位，「現在所作的所有決定，和我都沒有關係。」

婦聯會主委雷倩曾表示，儘快將辜嚴建議送常委會討論，昨卻在臉書砲口對內，批評辜嚴提「自殺式」資產全捐國庫建議，是否定去年辜嚴主持行政契約談判過程時堅持的「公益精神延續、過去名譽保護、會務運作自主」原則。

雷倩表示，辜嚴說的資產全捐國庫「自殺式建議」，等於讓組織完全解散，卻未提辜嚴主持行政契約時談判重點，讓跟隨辜嚴已久的婦聯會同仁都深信，這些建議絕對是辜家其他人縝密規劃，非辜嚴本意。

雷倩直言，可協助婦聯會打「撤銷附隨組織認定」訴訟、爭取資產「不是不當黨產」的170箱相關資料回來，但根據黨產會昨提供相關媒體訊息稱，辜家劉姓員工坦承以三台機器、兩周時間用碎紙機碎掉了。

不過辜嚴親上火線，再表達同樣訴求，甚至提及早在去年7月就在內部提出，希望能用於照顧軍人，甚至填補軍人年金缺口，只是沒得到支持；這段過程，11月底才參與婦聯會運作的雷倩並不知情。至於要不要簽行政契約，辜嚴強調，「每個人都有自己想法，並非我一人可左右。」

據了解，因無法確認婦聯會非國民黨附隨組織，及所有資產繳國庫，卻不被內政部接受，是辜嚴反對簽行政契約的主因。

面對內部質疑作戰不力與要求兌現改選承諾聲音，婦聯會則透過新聞稿表示，雷倩昨在常務委員會議口頭請辭，經慰留後勉為同意繼續留任。

根據婦聯會說法，雷倩自接任婦聯會主委以來已3次請辭，分別為今年2月23日、3月3日書面請辭，及昨天再於常委會議口頭請辭。

(中國時報)