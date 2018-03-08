黨產會緊咬帳冊 不如銀行查金流

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中國時報
／台北報導

黨產會宣稱婦聯會有「消失」帳冊，並直指辜嚴倬雲、辜懷如母女涉入其中。黨產會是依婦聯會工作人員陳述，但遭辜家否認，呈現各說各話情形。辜懷如不否認有碎掉一些文件，但都是私人文件，且都是婦聯會的人主動幫忙整理出來的私人文件。

台泥前董事長辜成允去年初因跌倒傷及腦部辭世，痛失愛子的辜嚴倬雲大受打擊，長達3個月未進婦聯會5樓辦公室，心灰意冷之餘，也萌生退休念頭。

10多年前因房屋裝修，因此辜嚴曾把家裡物品寄放婦聯會；去年5月，辜嚴交代辜懷如與姊姊辜懷群到婦聯會整理私人物品，兩人在3樓整理大約100箱東西，並由婦聯會人員封箱，再搬到德惠街的儲藏室。

後來，婦聯會人員又整理、打包辜嚴私人物件，再分兩次送倉庫。雖然黨產會說這些文件裡有財務帳冊，但婦聯會人員對這樣重要的文件卻沒清單給辜懷如點交、簽收，甚至東西送到也沒要求她到現場，任由工作人員塞滿兩個房間。

後來黨產會約談時，只告訴辜懷如，婦聯會員工說帳冊、勞軍捐那些歷史文件被送到德惠街這邊，卻不問她是否看過這些資料，讓她無從辯解，到第二次約談就直接亮出清單，要求辜懷如返還。

不過據了解，婦聯會後來分兩次送來的物件，辜懷如一直到去年11月才開始整理，經一周多整理，裡面全是書信、照片、幻燈片、感謝卡，及「蔣夫人言論集」等資料，由於母親辜嚴意思是沒價值、不要的就銷毀，因此辜懷如和3位工作人員，用3部碎紙機花兩周才處理完畢。

婦聯會對重要帳冊沒清單、未簽收，甚至主管都未陪同，隨便就送去別人手上，且可讓人員打包，為何不直接讓同批人銷毀，還勞師動眾搬到別地方銷毀？已讓辜家對黨產會說法難以理解。

更難理解的是，婦聯會相關金流銀行都會保留，稅務紀錄也一定查得到，這些證據都很明確，政府對現成資料不去查，卻在沒證據下硬在帳冊問題上周旋。

(中國時報)

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