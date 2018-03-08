陳田錨辭世 享壽90歲

前高雄市議長陳田錨7日下午在高雄家中辭世，享壽90歲。圖為前年陳田錨出席高醫大董事會時留影。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

高雄市「老議長」、前市議長陳田錨7日下午在高雄家中辭世，享壽90；陳田錨出身高雄陳中和家族，曾任高雄市改制前後8屆逾30年市議員，其中更5連霸市議長共20年，創下高雄市議會任期最長議長，在高雄、甚至台灣政壇無人出其右，創歷史紀錄。

陳田錨生於1928年，父親陳啟清是高雄市前市長陳啟川胞弟；他與陳黃淑惠結婚，育有兒子陳建東、陳建平。陳田錨兒子、欣高石油氣公司總經理陳建東說，父親是「自然衰老，慢慢老去」；他說，父親近半年食量減少，體力漸衰，但腦筋仍很清楚，每周日仍固定與老友見面，直到上周日才因身體狀況較差中斷，7日下午5點半因器官衰竭往生，他和弟弟建平陪伴在旁，父親走得很安詳。

陳家目前在高雄市中正二路58號住家設靈堂供各界弔唁，陳建東說，父親後事委禮儀公司處理，將火化，目前未決定塔位，告別式日期還在商議。

「和藹可親、敦厚、紳士作風」是政壇對陳田錨的形容詞，陳田錨與國民黨籍立委黃昭順父親、已故監察院長黃尊秋是好友，黃昭順說，她踏入政壇是陳田錨的鼓勵；高雄改制直轄市第1屆，陳田錨鼓勵多位20多歲學經歷高的年輕人參選，當時在高醫上班的她就這樣投入選舉，從此踏上政壇。

黃昭順說，老議長任內沒政黨之分，當時沒有藍綠，只有「陳田錨派」，他很會照顧大家，在議會罩得住，議員都很服他，很提攜年輕人。

陳田錨是高雄醫大董事長陳建志的伯父，陳建志說，常聽伯父分享參政點滴，他從「最年輕議長做到最年長的議長」，當議長時，主持議事包容性很大，當時國民黨執政，但碰到議事僵持時，他會讓非國民黨籍議員有充分表達意見機會，因此議會很和諧。

(中國時報)

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