8成4美商憂台灣電力不足

北市美國商會公布「2018商業景氣調查」，逾8成憂台灣缺電，6成認影響投資意願。圖為AmCham taipei美國商會會長Albert Chang章錦華（右）與執行長william foreman傅維廉。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

台北市美國商會昨公布「2018商業景氣調查」，近半數在台美商認為勞基法缺乏彈性，8成4對台灣電力是否充足感到疑慮，值得注意的是，近6成美商認為「2025非核家園」目標的實現，「很大程度」影響他們擴大在台投資的意願。

6成表示不願再加碼

台北市美國商會會長章錦華透露，近期將拜會行政院長賴清德，除提供這份景氣調查外，也將討論「5+2」創新產業投資計畫，希望創造台、美雙贏局面。

這份商業景氣調查報告關注的領域，包括勞工政策、能源及法規。在能源部分，84.46％美商對電力充足與否感到疑慮，甚至有高達49.74％表示極端憂慮，另有67.87％對電力成本表示關切。

值得注意的是，59.07％認為若蔡政府實現「2025非核家園」目標，「很大程度」影響其在台擴大投資意願。有高階經理人表達，他們關切台灣是否有足夠的「誘因」及「支持作法」鼓勵私部門投資替代能源。

疑替代能源是否足夠

在勞工政策部分，49.21％的美商仍對《勞基法》修法後認其彈性不足，89％美商甚至認為應排除專業人才及管理階層的限制規範。

半數認勞基法沒彈性

美國商會人力資源委員會主委馬靜茹表示，《勞基法》第84之1針對「責任制」勞工的適用產業，有非常嚴格的限縮把關，「透過打卡進行工時控制，很多員工都不願意做」。呼籲政府，不要管到滴水不漏。

另就台灣經濟情勢而言，81.4％對今年其公司利潤成長有信心，40％表示會增聘員工，79.4％對其公司未來3年成長有信心。對台灣今年和未來3年經濟成長有信心者，各是55.5％和50.25％。

此次調查並沒有詢問美商對兩岸關係的看法，對於媒體詢問中國大陸日前公布31項惠台政策是否影響美商投資，章錦華並未正面回應，僅表示大部分美商在台已逾20年，經歷過台灣經濟的高低起伏，對美商而言最重要的是商業利益。

(中國時報)

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