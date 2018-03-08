中信金估下半年雙率雙升

2018年03月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中信金控財務長邱雅玲昨表示，伴隨通膨增溫，央行升息可能性大增，匯率則因美國祭出貿易保護主義，亞幣承受升值壓力，新台幣躲不掉，時間都落在下半年，屆時新台幣將出現「雙率雙升」。

金控法說會開跑，中信金昨日法說會，罕見提及雙率政策對銀行及壽險業務的影響。由於正值新任央行總裁楊金龍剛上任敏感時刻，雙率政策會否「彭規楊不隨」，加上央行理監事會本月底召開，成為焦點。

全球景氣增溫，美國經濟及通膨都有走揚趨勢，歐元區也溫和成長，景氣適度擴張，且伴隨主要國家寬鬆政策相繼退場，新任聯準會主席鮑爾也有較為鷹派的談話，預期聯準會今年升息將擴大至4次，箭在弦上。

邱雅玲表示，美國一旦升息，極有可能帶動台灣央行，況且台灣為出口導向經濟體，受惠出口上揚，今年通膨有增溫趨勢，在在提高央行升息的可能性，只是升息的時間點，要看通膨增溫情況，應會在下半年。

匯率方面，邱雅玲直指，上半年因為美國稅改及升息因素，美元大概就在這個價位，推估新台幣對美元匯率在29到29.5元間波動，但下半年美國貿易保護效應浮現，亞洲貨幣承受更大的升值壓力，新台幣就會受影響。

「金融市場波動程度會比去年來得高。」邱雅玲強調，新台幣匯率有兩大力量拉扯，一邊是稅改跟升息，一邊就是貿易保護，不知那邊會拉贏，但就中信金內部預估，新台幣下半年很有可能衝破目前29至29.5元的區間。

中信金資深副總葉木百宏分析，去年新台幣波動不小，全年升值8％，今年還有持續走升跡象，根據經驗，新台幣升貶幅度和股市密切相關，近日股市波動趨穩，推估熱錢較不會匯進來，新台幣匯率也會穩定些。

(中國時報)