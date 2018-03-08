2月CPI飆破2％ 近13個月新高

2018年03月08日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

行政院主計總處昨公布2月消費者物價指數（CPI）年增為2.19％，創下近13個月以來新高；由於CPI飆破2％，是否有通膨疑慮?主計總處官員表示，今年農曆春節落在2月，除菸稅既定調漲因素外，年節饋贈保母禮金、計程車資、理容服務循例加價等，都是推升CPI的理由，扣除以上因素後，國內物價仍溫和平穩。

而民眾最關心的3月中旬後衛生紙即將調漲，根據主計總處統計顯示，1至2月衛生紙的價格變化只有0.44％，漲幅還沒有顯現，反而是鮮奶的價格已經悄悄上漲，漲幅高達9.54％，是行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資中，漲幅最大的民生必需品。

若以平均消費8萬元規模的家庭為例，主計總處估算，鮮奶9.54％的漲幅，平均每月會多支出34元，相對於衛生紙或面紙等這類物資，平均每月只多支出1元；整體來說，今年1至2月CPI漲幅1.54％，家庭平均每月支出較去年同期增加1232元。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗坦言，近期鮮奶漲幅不小，與民眾食品安全意識提高有關，鮮奶不僅消費需求量大，友善飼養、畜牧方式也跟著改變，種種理由是推升鮮奶市價的原因。

而民眾近來搶購衛生紙，梅家瑗認為，即使國際紙槳漲幅達3成，其原料成本只占衛生紙生產的一半，簡言之，若要完全反映原料價格，衛生紙應該只漲15％，以權數0.4％估計，最多僅推升CPI漲幅0.06個百分點，不可能因為單一商品漲價就引發通膨壓力。

另外，量販店、衛生紙廠商市場激烈競爭，為了避免顧客流失，梅家瑗認為，業者多少會吸收一點成本，不可能把成本全數反映在售價上。

(中國時報)