貶值救經濟 老路行不通

2018年03月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「貶值救經濟」行不通了？前中央銀行副總裁許嘉棟昨日表示，靠著壓低匯率帶動經濟的空間「沒有了」，也行不通了，除了不正常，國外會有意見，對國內還有負面影響，也因央行難撐大局，財政擴張政策及公共投資，將在促進經濟發展扮演更吃重角色。

東吳大學昨日舉行《拯救經濟靠匯率？台灣經貿發展的前瞻思維》論壇，由東吳大學法商講座教授陳冲主持，邀請許嘉棟、前立委沈富雄、實踐大學教授沈中華參與，探討台灣經貿發展的未來方向與前瞻思維。

陳冲表示，國家的產業競爭力不能只靠匯率，建議政府擴大投資，以帶動民間消費，此外，鼓勵台灣產業融入全球供應鏈體系，此舉不但有助於產業競爭力提昇，也可以降低新台幣匯率波動所帶來的影響。

許嘉棟則為央行抱屈，希望外界不要把經濟發展責任都歸在央行，央行「已經做得夠多了」，他認為在台灣被美國列為匯率操縱觀察名單後，市場主導匯率力量愈來愈大，新台幣匯率也不再是央行說了算。

許嘉棟表示，台灣債務在國際處於低檔，且政府無外債，不會陷入主權債務危機，舉債擴大公共投資的空間仍大。而影響台灣發展的關鍵其實是非經濟因素，包括藍綠和諧共處與兩岸關係和緩。

實踐大學教授沈中華分析，過去大家有個觀念，要靠比較弱勢的新台幣匯率扶植出口，「這種情形可能會慢慢的過去了」，從新台幣近期走勢觀察，匯率波動已稍微放大，頗有讓出口商慢慢地適應這種改變的味道。

沈中華表示，央行核心任務是維持匯率、物價與金融市場穩定，在上述目標達成後，促進經濟成長，政策任務應有明確優先順序，除放寬匯率波動，新台幣也不能太弱，未來央行新台幣要維持在30～31元間愈來愈困難。

(中國時報)