62歲婦生子 台最高齡自然產

2018年03月08日 04:11 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

國際知名超高齡產婦個案

62歲吳女士，去年透過人工生殖順利懷孕，上月底，因破水住進台北長庚醫院，僅花66分鐘就順利生下一名近3000公克重的男嬰，創下我國「自然產」的最高齡紀錄，且不僅和36歲的姊姊同生肖、還同月同日生。

懷孕過程 醫護戰戰兢兢

吳女士36年前生下大女兒後，就一直不孕，日前從職場退休後，夫妻考慮再替家裡添個新成員，去年透過人工試管的生殖方式，順利懷上一名男嬰，但考慮到為45歲以上的超高齡孕婦，在懷孕19周時從診所轉至台北長庚。

收治該產婦的台北長庚婦產科系產科主任蕭勝文說，吳女士懷孕期間，一度有胎位不正、妊娠糖尿病和妊娠高血壓等狀況，加上期盼能自然產，懷孕過程中，相關團隊都戰戰兢兢，先生也是全程參與每次的產檢。

差36歲姊弟 巧合同日生

吳女士原先預計上月27日入院催生，卻提早4天無預警破水住院，當時正在台南演講的蕭勝文聽到消息後，立刻跳上高鐵北上，趕到醫院時，產婦子宮頸還未開啟，原本估計隔天才會生，但隨後就發現子宮頸逐漸打開，從進入產程到生產完畢，僅花了66分鐘，順利產下一名2930公克男嬰。

吳女士擔任空姐的大女兒，當時因為工作關係無法前來，但爸爸在產後跟女兒報平安時，電話那頭也傳來激動的聲音，且弟弟還和她「同月同日生」。

72歲印度產婦 全球最老

目前世界上最高齡產婦，是一名72歲的印度婦人，我國最高齡產婦則是62歲、經由「剖腹」產生下一對雙胞胎，吳女士則創下我國「自然產」的最高齡紀錄。

吳女士說，自己因為有信仰，加上信任醫療團隊，自己總認為，要達成一個目標，就是要往前走就對了，「我不妄自菲薄，不會自我設限『我是高齡產婦』」；懷孕前，她固定都有運動習慣，身體狀況還被醫師評為「非常健康」，懷孕期間，她都很規律運動，且因為是採自然產的原因，生產時出血量少，產後也恢復迅速。

蕭勝文說，吳女士因為採自然產，不僅生產當天就可下床走動，全母乳哺餵也不是問題，「常常到病房還找不到她」，狀況相當不錯。

(中國時報)