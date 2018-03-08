停經人工生殖惹議 國健署要了解

2018年03月08日 04:11 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

台北長庚上月底，順利替一名62歲婦人接生，創下我國「自然產」最高齡紀錄，然而，醫師提醒，45歲以上的超高齡產婦，懷孕、生產所發生的風險和併發症均很高，美國醫界甚至「不建議」60歲以上女性懷孕生產，高齡者若有計畫懷孕，務必先接受醫療團隊評估。

衛福部國健署婦幼健康組組長陳妙心說，《人工生殖法》並未規範人工生殖「受術者」夫妻年齡，但若要進行人工生殖，條件之一必須是夫妻一方不孕症，至於已停經的女性算不算不孕症，其實有待討論，否則「難道70、80、90歲的女性通通算不孕症」？國健署將邀包括台北長庚醫院，和當初替吳女士施術的診所醫師，進行個案的了解，此外，國健署也將諮詢各界專家的意見。

台北長庚婦產科系產科主任蕭勝文說，多數女性會在50歲左右停經，僅有極少數50多歲者還有月經、能夠自然懷孕，其餘的人若想懷孕，合法情況下，只能透過試管方式的人工生殖懷孕，卵子來源包括自己年輕時取出凍的卵，或向其他女性借卵。一旦超過35歲生產，便算高齡產婦，超過45歲則為超高齡，蕭勝文說，35歲以上產婦，胎兒染色體異常機率較高，包括子癲前症、妊娠糖尿病、前置胎盤等併發症風險，會增加1.5~2倍；而超過45歲的產婦更危險，緊急剖腹產風險高出1.77倍、重度子癲癇症高出2.03倍、前置胎盤2.17倍、早產機率也高出1.2倍。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫說，國內並無法令限制女性的人工生殖年齡，但依美國生育相關指引，60歲以前都可生育，主因是美國女性平均年齡為78歲，60歲前生育，能確實撫養孩子到18歲獨立。蕭勝文則說，考量到媽媽的健康，並不太建議50歲以後懷孕生產。

(中國時報)