癌症包材助抗皺 德芙生醫新研發

2018年03月08日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

誰說台灣只能做美妝代工！工研院扶植的首間美妝新創公司德芙生醫科技，經由癌症包覆用藥「MMpH+」研發改良出抗皺配方，昨發表此配方製成的第四代抗老保養品。其訴求可防止人體膠原蛋白流失，跟坊間強調膠原蛋白增生做區隔，定價將走高價位。台灣方面要走醫美通路，國外方面，今年9月將於時尚中心法國當地藥妝店上架，展現創新科技應用於美妝的研發實力。

MMpH+本來只是包覆癌症藥物的一種包材，可以吃掉傷口新生組織的元凶MMPs（一種蛋白酶酵素）。某一天，團隊人員在讀資料時，發現人會產生皺紋也是MMPs大量分泌的結果，就靈機一動，「搞不好可以把MMpH+拿來做抗皺保養品耶！」

德芙生醫創辦人賴治坊表示，MMpH+研發成抗皺配方，歷時共6年，工研院前年底技轉成立德芙後，去年首推出「ES AP-I」面霜與精華液兩款商品。試營運期間已衝出銷售千組佳績，連旅法名模金禧也是愛用者。

昨德芙生醫再發表「MMpH+」改良後的第四代抗老保養品，賴治坊指出，膠原蛋白乃是皮膚的支架，降低其流失是保養關鍵，新的第四代可同時針對年齡、外因性環境汙染與陽光傷害等提供全方位保護與修復，達到保溼抗皺目的。由於走的是「醫療級」路線，因此售價將走高價位。

工研院產服中心主任劉佳明表示，德芙生醫是工研院第一家美妝新創公司，2017年就入選法國巴黎企業發展署Paris&Co的創業落地計畫，進而在法國政府的協助下，鏈結法國大型集團及創投銀行之支持以及當地的人脈。

根據IEK（產業情報網）整理之Euromonitor（歐洲監測公司）資料指出，全球化妝保養品市場2015年已達4260億，推估至2020年將超過5465億規模，年複合成長率達5.1％。據經濟部統計，2017年我國化妝品產業出口額達7.3億美元，創歷史新高，年增率達13％，顯示台灣保妝品牌，逐漸在國際嶄露頭角。

(中國時報)