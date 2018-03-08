中風復健練走路 機器人伸援腳

2018年03月08日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內科技集團與台大醫院合作，準備利用「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」進行臨床試驗，主要針對中風患者「黃金治療期」的復健，包括輔助走路訓練、爬樓梯，以助重回正常生活，為中風復健者一大福音！

國際上復健用的外骨骼機器人市場仍是萌芽期，開發成本很高、費用昂貴，造成難以普及化，目前國內有引進全癱者使用的機器人，費用2、300萬元；而與台大合作的科技集團研發「智慧動力式外骨骼」具有易操作、重量輕與成本低的優勢，有很大發展性。

「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」是穿戴在人的腰部與雙腳，再運用行動感測器透過使用者髖關節與膝關節的動作變化，以人工智慧分析與判斷後，啟動伺服馬達與減速機，輸出精準動力輔助，協助使用者完成動作，並配合使用者步態行走。

台大復健部主任陳文翔表示，這套系統的重量只有6.8公斤，可以當作復健訓練與日常行動輔助，將來的臨床試驗是挑選腳較沒力的中風病患，把握6個月至1年「黃金治療期」的復健，讓他們訓練走路，減少用人力拉開患者雙腳練習行走麻煩。

「智慧型動力式外骨骼」還可以用在骨折、腳部疼痛、關節炎、肌少症與老人行動退化等患者，陳文翔指出，有6、7成中風者需要復健，而中風後的復健十分重要，有助腦神經重組、關節活動力，如果最困難的中風患者能夠方便使用，其他症狀就不是問題。

這套外骨骼機器人未來將會更廣泛運用，包括上肢動作、搬運行業、身體其他局部輔助動作等，甚至修正走路姿勢，對於改善人們行動相當有幫助。科技公司幕僚長林福謙表示，亞洲是一個很大的市場，將來會以台灣為製造、研發與投資中心，進軍亞洲。

(中國時報)