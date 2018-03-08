中風復健練走路 機器人伸援腳

台大醫院與緯創醫學科技7日簽約記者會，將進行中風病人使用智慧型動力式下肢外骨骼機器人的臨床試驗。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

國內科技集團與台大醫院合作，準備利用「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」進行臨床試驗，主要針對中風患者「黃金治療期」的復健，包括輔助走路訓練、爬樓梯，以助重回正常生活，為中風復健者一大福音！

國際上復健用的外骨骼機器人市場仍是萌芽期，開發成本很高、費用昂貴，造成難以普及化，目前國內有引進全癱者使用的機器人，費用2、300萬元；而與台大合作的科技集團研發「智慧動力式外骨骼」具有易操作、重量輕與成本低的優勢，有很大發展性。

「智慧型動力式下肢外骨骼機器人」是穿戴在人的腰部與雙腳，再運用行動感測器透過使用者髖關節與膝關節的動作變化，以人工智慧分析與判斷後，啟動伺服馬達與減速機，輸出精準動力輔助，協助使用者完成動作，並配合使用者步態行走。

台大復健部主任陳文翔表示，這套系統的重量只有6.8公斤，可以當作復健訓練與日常行動輔助，將來的臨床試驗是挑選腳較沒力的中風病患，把握6個月至1年「黃金治療期」的復健，讓他們訓練走路，減少用人力拉開患者雙腳練習行走麻煩。

「智慧型動力式外骨骼」還可以用在骨折、腳部疼痛、關節炎、肌少症與老人行動退化等患者，陳文翔指出，有6、7成中風者需要復健，而中風後的復健十分重要，有助腦神經重組、關節活動力，如果最困難的中風患者能夠方便使用，其他症狀就不是問題。

這套外骨骼機器人未來將會更廣泛運用，包括上肢動作、搬運行業、身體其他局部輔助動作等，甚至修正走路姿勢，對於改善人們行動相當有幫助。科技公司幕僚長林福謙表示，亞洲是一個很大的市場，將來會以台灣為製造、研發與投資中心，進軍亞洲。

(中國時報)

癌症包材助抗皺 德芙生醫新研發 「8成曾遭性騷擾」 女醫反應兩極

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。