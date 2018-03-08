「8成曾遭性騷擾」 女醫反應兩極

友善列印
中國時報
／台北報導

調查指國內高達8成女醫師曾有職場性騷擾的問題，在女醫師間出現「兩極化」的反應，有些女醫師以「沒聽過」這個調查直接拒答，有的女醫師則是半信半疑。不過，外科部因男醫師多，這方面聽聞較多，亦曾聽過上司藉由出國獨處機會，對年輕女醫師騷擾。

對於醫師勞動條件改革小組公布「醫師職場性別友善調查報告」，有些女醫師的反應是「沒遇過沒辦法回答」、「與專業無關不想回答」、「有那麼高嗎？」、「不知道問卷的方式」，甚至台北長庚診所副院長胡倩婷表示，如果問卷要填真實名字，應該不會有這麼高的比例！

國立台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋指出，醫療常常要接觸人體，包括內診、觸診等，因而接觸到身體，所以開玩笑的尺寸自然較大，那是醫界的文化，多數感覺有被侵犯的人選擇隱忍、不敢講出來。

有聽說過性騷擾傳聞的國泰醫院皮膚科醫師楊靜宜認為，性騷擾要看科別而定，外科部男醫師多、待在開刀房時間長，所以較多聽聞，而皮膚科女醫師多，沒有不愉快事情；曾聽過上司藉出國獨處機會，對年輕女醫師騷擾。

楊靜宜反而為護理人員抱不平，她說，女醫生被性騷的比例應該不高，護理人員也許更高，因為護理地位有限、加上年紀更輕，會吸引一些男醫師對她們「開玩笑」。

由於女醫師對於「8成性騷擾」有不同反應，甚至拒絕回答，李玉嬋強調，醫、護人員與警察一樣，都有「不能示弱」的專業特性，尤其處在男醫師較多的環境，女醫師有很多相關的騷擾不能說出來，這是她們的專業壓力，先不說準確性，至少是值得注意的訊息。

(中國時報)

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