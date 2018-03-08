科恩閃辭 貿易戰風險升高

2018年03月08日 01:09 中國時報 江靜玲 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮6日宣布，川普總統首席經濟顧問科恩辭職。主張自由貿易的科恩掛冠求去，除了代表白宮經貿團隊失去一位理性政策舵手，也表示服膺川普「美國優先」的民粹派智囊在白宮重占上風。川普政府進一步向貿易保護主義傾斜，更增添全球貿易戰的可能性。

科恩辭職後，外匯市場引發了避險情緒，美元急挫，美元指數最低觸及89.43，美元兌日元跌幅尤其明顯，一度低至1美元兌105.43日元，下跌0.6％。根據CNBC報導，周三美股期指走跌，道瓊期指一度大跌307點，標普500期指也跌逾1％。周三美股開盤後，道瓊指數一度下跌逾0.6％。

外匯市場 引發避險情緒

57歲的科恩曾經任職高盛營運長，去年1月開始擔任白宮國家經濟委員會（NEC）主席，負責協調以及制定政府主要經濟政策。科恩是川普總統經濟團隊的核心人物，也是自由貿易的堅定支持者，被視為白宮內部的「理性派」。

科恩曾在去年12月川普政府通過近1.5兆美元的減稅法案發揮關鍵作用。他強烈反對川普對進口鋼鋁徵收懲罰性高關稅，他認為，這將「招致報復性措施」。

科恩與主張對北京採取強硬態度的白宮經貿顧問納瓦洛屢屢正面交鋒，但最終不敵納瓦洛和商務部長羅斯，以及貿易代表萊特海澤這些強硬派。

羅斯和納瓦洛在美國總統大選中曾提出「對中國徵收45％關稅」等激進提議，為川普勝選作出貢獻。正為支持率低落所苦的川普，在期中選舉前，再次重用強硬派人士。

川普聲明 很多人想要做

川普上周表示，將對進口鋼材和鋁材分別徵收25％和10％關稅。這項決定顯示，科恩在白宮內部已被邊緣化。當時他就向白宮幕僚長凱利表態，如果總統執意推動懲罰性關稅，他可能辭職。經過1周，科恩掛冠求去，意味著保護主義的民粹派勢力聲勢看漲。

川普聲明則指出，科恩是一位難得的人才，協助實現歷史性的減稅改革，他代替「美國人民」感謝科恩。川普說，將盡速指派新的白宮國家經濟委員會（NEC）主席。川普在推特發文，「（我）會盡快決定新的首席經濟顧問，很多人想要這份工作，（我）會明智選擇！」

(中國時報)