扭轉情勢 劉鶴：陸美不打貿易戰

友善列印
中國時報
／北京報導

趕在大陸第13屆全國人大一次會議召開前赴美進行經貿討論的中共中財辦主任劉鶴，7日在山西代表團全體會議中分享赴美訪問成果時指出，經過交流，陸美雙方都表示不打貿易戰，日後會繼續進行深入溝通促進合作。

劉鶴是大陸國家主席習近平最信賴的智囊之一，外界盛傳他是下一任中國人民銀行行長的熱門人選。

近期，陸美貿易局勢轉趨緊張，劉鶴於2月27日至3月3日赴美國訪問，力求扭轉雙方的貿易情勢。

劉鶴訪美期間，3月1日會見美國財長穆欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及白宮經濟顧問科恩（Gary Cohn）等三大財經要角。也會面多位美國企業領導人。

儘管如此，美國總統川普仍然在3月1日，宣布對進口鋼鐵、鋁課徵高關稅。

值得注意的是，劉鶴返陸不久之後，科恩隨即宣布離職，接任的可能是對中鷹派的納瓦洛（Peter Navarro），因此劉鶴在美達成的成果是否能夠延續，仍待觀察。

《北京青年報》指出，劉鶴昨在會議發言中提及自己日前的訪美之行，他與美國政府進行坦誠、有建設性的交流，雙方均表示不打貿易戰，而會繼續進行進一步溝通和深入談判，促進雙邊合作。

日前《人民日報》指出，劉鶴在訪美期間取得成果，陸美雙方都認為應該以合作取代對抗，希望兩國可以建立一個新的對話機制，並且派專人負責中國事務。

此外，大陸前商務部長高虎城亦呼籲外界不宜過度誇大陸美貿易關係。香港《信報》報導，高虎城昨指出，中美之間擁有5000多億美元的貿易額，互為對方最大貿易夥伴，出現一些摩擦、衝突問題實屬正常，沒必要在這個問題做過多、過度的解讀。

高虎城表示，前幾年陸美雙方都出現過一些貿易爭端、貿易摩擦，雙方應該以一種理性的、對話的、開放的、合作的態度來處理、解決陸美之間的貿易摩擦和衝突。

(中國時報)

科恩閃辭 貿易戰風險升高 陸日升溫 校級軍官恢復互訪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。