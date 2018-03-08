扭轉情勢 劉鶴：陸美不打貿易戰

2018年03月08日 01:09 中國時報 楊日興 、 黃欣 ／北京報導 ／北京報導

趕在大陸第13屆全國人大一次會議召開前赴美進行經貿討論的中共中財辦主任劉鶴，7日在山西代表團全體會議中分享赴美訪問成果時指出，經過交流，陸美雙方都表示不打貿易戰，日後會繼續進行深入溝通促進合作。

劉鶴是大陸國家主席習近平最信賴的智囊之一，外界盛傳他是下一任中國人民銀行行長的熱門人選。

近期，陸美貿易局勢轉趨緊張，劉鶴於2月27日至3月3日赴美國訪問，力求扭轉雙方的貿易情勢。

劉鶴訪美期間，3月1日會見美國財長穆欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及白宮經濟顧問科恩（Gary Cohn）等三大財經要角。也會面多位美國企業領導人。

儘管如此，美國總統川普仍然在3月1日，宣布對進口鋼鐵、鋁課徵高關稅。

值得注意的是，劉鶴返陸不久之後，科恩隨即宣布離職，接任的可能是對中鷹派的納瓦洛（Peter Navarro），因此劉鶴在美達成的成果是否能夠延續，仍待觀察。

《北京青年報》指出，劉鶴昨在會議發言中提及自己日前的訪美之行，他與美國政府進行坦誠、有建設性的交流，雙方均表示不打貿易戰，而會繼續進行進一步溝通和深入談判，促進雙邊合作。

日前《人民日報》指出，劉鶴在訪美期間取得成果，陸美雙方都認為應該以合作取代對抗，希望兩國可以建立一個新的對話機制，並且派專人負責中國事務。

此外，大陸前商務部長高虎城亦呼籲外界不宜過度誇大陸美貿易關係。香港《信報》報導，高虎城昨指出，中美之間擁有5000多億美元的貿易額，互為對方最大貿易夥伴，出現一些摩擦、衝突問題實屬正常，沒必要在這個問題做過多、過度的解讀。

高虎城表示，前幾年陸美雙方都出現過一些貿易爭端、貿易摩擦，雙方應該以一種理性的、對話的、開放的、合作的態度來處理、解決陸美之間的貿易摩擦和衝突。

(中國時報)