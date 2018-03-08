陸日升溫 校級軍官恢復互訪

2018年03月08日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京7日電 ／東京7日電

大陸和日本關係繼續升溫！陸日之間維持了11年的校級軍官互訪，因2012年10月日本將釣魚台列嶼國有化而中斷。兩國關係回暖之際，這項中斷了6年的交流互訪，將從今年4月起重新啟動，象徵著兩國在軍事交流，累積互信上跨出關鍵的一大步。

參訪擴及農村企業

「 川日中友好基金會」自2001年至2011年一直推動日陸現役校官級幹部互訪研修，11年共有126名日本校官級自衛官訪問大陸，207名人民解放軍校官級將校訪問日本。

2012年10月日本將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）國有化，使兩國校官級幹部互訪研修活動也隨之喊停。今年在日本財團會長 川陽平的奔走推動下，得以重啟已經中斷6年的交流。

川3月初在東京受訪時表示，「日前我與陸方協商後，雙方決定重啟交流。大陸人民解放軍校官團一行，快的話將於4月訪日，日本校官級自衛官可望在秋天訪陸，不僅參訪軍事設施，也會安排參觀農村、企業等，看看整個社會。」

「大陸漸漸意識到，與日本的關係若不恢復正常，對大陸並非好事，我認為今後應該會逐漸改善關係、增進交流，我對日陸關係的看法是很樂觀的。」

他表示，「推動日陸校官級幹部交流是因為，大陸一直認為日本是軍國主義國家，但他們的軍人來日本後會發現，怎麼都看不到軍人，怎麼跟自己所學的不同。日本自衛官去大陸訪問後也驚訝地說:『沒想到中國發展成如此現代化！』，可見得相互理解很重要。」

維持國民緊密交流

針對兩國關係時好時壞一事， 川表示，「政府間的關係時好時壞，那是沒辦法的，大多政治家只想如何打贏反對派，我懷疑是否真的在為人民著想，因此國民之間的緊密關係反而更重要。」

今年是《中日和平友好條約》締結40周年，安倍計畫為實現今年順利訪問大陸和習近平舉行峰會創造條件，他同時也向大陸總理李克強發出了邀請。去年9月底，安倍首次打破慣例，親自出席了東京大陸大使館主辦的國慶活動。稍後，安倍也請出了年邁的母親參加了在東京舉行的中華民國國慶活動。日本即將在2019年舉辦G20峰會和2020年舉辦奧運會，維持和北京良好的關係有助於日本成功舉辦國際盛會和日本經濟、安全利益。

(中國時報)