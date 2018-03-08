川普通俄門未平 通阿門再起

川普總統在橢圓形辦公室接受採訪時比出閉嘴的手勢。在一旁的瑞典總理看的好開心。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普面臨內憂外患。「通俄門」官司尚未解決，近日他的團隊成員又遭爆與阿拉伯聯合大公國（UAE）官員舉行秘密會議，通俄門特別檢察官穆勒也因此將調查範圍擴大至「通阿門」。此外，由於加州拒絕遣返非法移民，被司法部一狀告上聯邦法院，聯邦政府也與地方政府首度正面對決。

美國有線電視新聞網（CNN）7日引述2名消息人士指，特別檢察官穆勒已經將調查範圍從通俄門擴大，現年58歲的黎巴嫩裔中東專家奈德（George Nader）正與穆勒合作協助釐清案情。奈德曾參加2場川普親信與外國官員的秘密會議，包括2016年12月在紐約秘密會見UAE官員，以及2017年1月在賽席爾群島（Seychelles islands）二度會見UAE官員與俄羅斯銀行家。

據報導，2016年底在紐約的會議由阿布達比王儲阿勒納哈揚主持，川普團隊至少有3名重量級成員與會，包括川普女婿兼高級顧問庫許納、前白宮國安顧問佛林、前白宮策略長巴農。2017年1月的會議則是由川普親信、國安軍事顧問公司Academi（舊稱Blackwater、Xe Services）創辦人普林斯（Erik Prince）會見UAE官員。後來普林斯在賽席爾會見俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），奈德也在現場。

奈德平時作風低調，今年1月，奈德從國外返美時在華盛頓杜勒斯國際機場被聯邦調查局（FBI）攔下並加以訊問，雖然他本身並無不法嫌疑，但他曾參與秘密會議，可協助調查人員了解川普上任過渡時期的政府運作，以及外國如何從川普身邊親信下手，並設法從中獲益。在奈德的協助下，穆勒的調查範圍也從俄羅斯如何干預2016年總統大選，擴大至大選期間與結束後其他國家如何企圖干預美國內政。

此外，美國司法部6日針對加州提起訴訟，質疑加州通過三項蓄意阻撓美國執行聯邦移民法令的法規，其內容包括禁止加州警員詢問民眾是否具有移民身分，不得參加驅逐移民的執法行動、保護移民免遭聯邦執法人員突襲檢查工作場所等。

(中國時報)

日主導 11國簽署CPTPP 美對北韓進行新制裁 即刻生效

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。