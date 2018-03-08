川普通俄門未平 通阿門再起

2018年03月08日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普面臨內憂外患。「通俄門」官司尚未解決，近日他的團隊成員又遭爆與阿拉伯聯合大公國（UAE）官員舉行秘密會議，通俄門特別檢察官穆勒也因此將調查範圍擴大至「通阿門」。此外，由於加州拒絕遣返非法移民，被司法部一狀告上聯邦法院，聯邦政府也與地方政府首度正面對決。

美國有線電視新聞網（CNN）7日引述2名消息人士指，特別檢察官穆勒已經將調查範圍從通俄門擴大，現年58歲的黎巴嫩裔中東專家奈德（George Nader）正與穆勒合作協助釐清案情。奈德曾參加2場川普親信與外國官員的秘密會議，包括2016年12月在紐約秘密會見UAE官員，以及2017年1月在賽席爾群島（Seychelles islands）二度會見UAE官員與俄羅斯銀行家。

據報導，2016年底在紐約的會議由阿布達比王儲阿勒納哈揚主持，川普團隊至少有3名重量級成員與會，包括川普女婿兼高級顧問庫許納、前白宮國安顧問佛林、前白宮策略長巴農。2017年1月的會議則是由川普親信、國安軍事顧問公司Academi（舊稱Blackwater、Xe Services）創辦人普林斯（Erik Prince）會見UAE官員。後來普林斯在賽席爾會見俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），奈德也在現場。

奈德平時作風低調，今年1月，奈德從國外返美時在華盛頓杜勒斯國際機場被聯邦調查局（FBI）攔下並加以訊問，雖然他本身並無不法嫌疑，但他曾參與秘密會議，可協助調查人員了解川普上任過渡時期的政府運作，以及外國如何從川普身邊親信下手，並設法從中獲益。在奈德的協助下，穆勒的調查範圍也從俄羅斯如何干預2016年總統大選，擴大至大選期間與結束後其他國家如何企圖干預美國內政。

此外，美國司法部6日針對加州提起訴訟，質疑加州通過三項蓄意阻撓美國執行聯邦移民法令的法規，其內容包括禁止加州警員詢問民眾是否具有移民身分，不得參加驅逐移民的執法行動、保護移民免遭聯邦執法人員突襲檢查工作場所等。

(中國時報)