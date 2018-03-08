美對北韓進行新制裁 即刻生效

2018年03月08日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓4月即將舉行領袖峰會。美國的反應強烈，國務院突然宣布對北韓實行新的制裁即刻生效。目前還未透露制裁細節。另外，南韓總統文在寅透露，南韓代表圖曾經向北韓領袖金正恩提供了三個領袖峰會會面地點，他主動選擇了板門店。

儘管美國總統川普推特肯定此和平進展，但美國務院的回應相當強硬而且耐人尋味，國務院直指有證據證實平壤用化武毒殺金正男，將對持有化武大規模殺傷武器的北韓實施額外制裁即刻生效。日本也警告，不應被北韓的花言巧語所騙，北韓必須採取具體、可驗證而且不可逆的去核化行動。

對於峰會舉行地點的選擇，文在寅向南韓媒體透露，赴北韓代表團代表他向金正恩提出了雙方會面的地點，分別是平壤，首爾和板門店。文在寅並強調，暫時不考慮放寬對北韓的制裁。金正恩立刻就對雙方在板門店見面拍板定案。南韓在野黨正義黨首席發言人秋惠仙7日表示，文在寅與朝野五大黨領導人會議中說，時間選在4月底，是因為南韓6月將舉行地方選舉，因此建議儘早舉行。

對於朝韓和解，北京樂觀其成。《環球時報》評論稱，朝鮮半島和平進展值得歡欣鼓舞，然而美國的態度至關重要。朝韓沒有能力約束美國。如果接下來的半島局勢走向只在美朝韓之間博弈，那麼情況的發展很可能不妙。因此朝韓有必要考慮將大陸與俄羅斯乃至安理會拉進來，共同將半島目前的和平局勢延續下去。

(中國時報)