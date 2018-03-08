A片女星遞狀 盼廢川普封口協議

2018年03月08日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

自爆曾與美國總統川普有染的A片女星「風暴女丹妮爾絲」（藝名Stormy Daniels，本名Stephanie Clifford）6日向洛杉磯高等法院遞狀，要求法官作廢她在2016年10月與川普私人律師科恩達成的保密協議，似有意為日後爆料鋪路。

在這份封口協議裡，當事人川普從頭到尾使用丹尼森（David Dennison）這個化名，A片女星丹妮爾絲則用彼得森（Peggy Peterson）簽字。在另一份附函裡，DD的真名已被塗黑，看不出拼法，但丹妮爾絲的律師直言DD就是川普。不管是封口協議還是附函，所有DD該簽名的地方，悉數留白。

丹妮爾絲律師在推特公開訴狀，稱她和川普的婚外情從2006年夏開始，一直持續到2007年，期間2人曾在太浩湖與比佛利山莊的飯店不斷幽會。

根據2016年10月28日（總統大選投票前12天）丹妮爾絲和川普簽署的保密協議，丹妮爾絲可獲得13萬美元「封口費」，條件是不得向他人透露有關川普的隱私或川普的性伴侶，也不得分享或轉傳和川普的任何照片與簡訊。

但丹妮爾絲6日委託律師向洛杉磯郡高等法院遞狀，稱保密協議與附函從未完成，因為川普並未在上面簽字，所以協議不成立，也不存在，要求法院裁定協議與附函無效也無法執行，而她也根本沒有義務保持沈默。訴狀也透露她曾被科恩脅迫，被迫簽署不實的聲明，稱自己和川普的關係是子虛烏有。

科恩已對外承認自掏腰包「代墊」13萬美元，但一再拒絕透露支付的原因。據知情人士透露，他曾私下向友人抱怨，川普至今尚未還他錢。

(中國時報)