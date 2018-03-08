陸修憲案 3月11案無記名投票表決

2018年03月08日 04:11 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

3/8兩會議程

本屆大陸全國兩會重頭戲之一就是11日將進行修憲案投票表決，據了解，修憲案將以無記名票箱投票方式表決，不用電子按鈕表決，表決後以電子計票系統計票。計票結束，由總監票人向大會執行主席報告表決的計票結果，由大會執行主席向大會宣布表決結果。

其他議案按電子表決器

中國人大網消息，據《中華人民共和國憲法》和有關法律規定，人大主席團決定，表決憲法修正案草案，採無記名投票方式，以全體代表的三分之二以上贊成票通過。表決時，代表可表示贊成，可表示反對，也可表示棄權。而表決其他各項議案，則採無記名按表決器方式，以全體代表過半數贊成票通過。

在修憲案的有關說明中指出，本次會議表決憲法修正案草案，印製1張表決票。表決票用漢文和蒙古、藏、維吾爾、哈薩克、朝鮮、彝、壯等7種少數民族文字印製。填寫表決票，使用會議統一發的選舉專用筆，不使用鋼筆、圓珠筆或鉛筆。

7種少數民族文字也印出

代表如表示贊成，將表決票「贊成」上面的長方形空白處用筆塗滿；如表示反對，將表決票「反對」上面的長方形空白處用筆塗滿；如表示棄權，將表決票「棄權」上面的長方形空白處用筆塗滿。代表只能選擇贊成、反對、棄權三項中的一項。如果選擇兩項及兩項以上或沒有選擇，視為廢票。

此外，大會全體會議進行表決時，會場設祕密寫票處。大會設監票人35名。各省、自治區、直轄市代表團，香港、澳門特別行政區代表團，解放軍和武警部隊代表團，各推選1名。大會設總監票人2名，由主席團在監票人中指定。總監票人、監票人名單由主席團提交大會全體會議決定。總監票人和監票人在主席團領導下，對發票、投票、計票工作進行監督。計票工作人員由大會祕書處指定。

會場將設票箱28個，不設流動票箱；代表必須到指定的票箱投票，不得委託他人投票。投票時，總監票人、監票人先投票，然後其他代表依次投票。投票結束後，由總監票人報告投票結果，由大會執行主席宣布表決是否有效。

本次會議表決憲法修正案草案，採用電子計票系統計票。在投票過程中，如電子計票系統出現故障，投票繼續進行，投票結束後，在總監票人、監票人監督下，啟用備用電子計票系統。電子計票系統認定為無效票的，由總監票人進行複核確認。計票結束後，由總監票人向大會執行主席報告表決的計票結果，由大會執行主席向大會宣布表決結果。

(中國時報)